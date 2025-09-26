Photo: 小野寺しんいち

"黒船"がいよいよ殴り込み。

盛り上がりを見せるポータブルゲーミングPC市場に、ついにあのXboxが本格参入です。しかもタッグを組んだのは、ゲーミングPC界の猛者、ASUS。

Photo: 小野寺しんいち 左：ROG Xbox Ally X 右：ROG Xbox Ally

両社は、最新のポータブルゲーミングPC 「ROG Xbox Ally」 と、その上位モデル 「ROG Xbox Ally X」を発表しました。

高い処理性能や、強力なバッテリーなどで評価されてきたASUSのポータブルゲーミングPCシリーズ「ROG Ally」。満を持して登場した最新機種は、ROG史上初の2モデル展開です。

何が特徴かって、名前の通り、"Xbox化された"こと。

Photo: 小野寺しんいち 起動して立ち上がる画面

本体を起動させると、Windowsのデスクトップ画面をすっ飛ばして、モバイルに最適化されたXboxの画面、「Xbox フルスクリーン エクスペリエンス」に直接入ります。

画面上には、複数のストアにまたがって購入したゲームが一覧化。ストアを行ったり来たりしないで、すぐに遊びたいタイトルにアクセスできるようになっています。

さらに、処理性能も最適化されました。バックグラウンドで走る、ゲームと無関係なタスクは抑制され、リソースをゲームに投下してくれます。発表会で聞いたところXboxによると、これによりおよそメモリ2GB分軽くなるとのこと。

Photo: 小野寺しんいち

搭載OSはWindows 11 Homeですが、体験はめちゃめちゃコンソール！ 本体こそASUSですが、感覚としてはもはやXboxの携帯ゲーム機がついに出たって感じです。

これまでのポータブルゲーミングPCの多くは、そもそも携帯機向けに最適化されていないWindows OSをベースにしていたため、どうしても使い勝手がイマイチでした。

それが今回、Xbox、つまりはMicrosoftがガッツリ入ることで、大幅なテコ入れが実現したわけですね。最強のタッグ、アッパレ！

体験レポ。AAAタイトルも難なく遊べちゃうXbox Ally X

じゃ、実際の体験はどうなのか。メディア向けの内覧会で実際に触ることができたので、その体験をレポートしていきます。

Photo: 小野寺しんいち

まずは、Xbox Ally Xから。

なんだこの絶妙な手馴染みは。それもそのはず、ハンドル部分が、Xboxコントローラーになりました（Xbox Allyも同様）。

Photo: 小野寺しんいち

ROG Ally Xに、Xboxコントローラーが合体した感じ。元々の平たいデザインから、見た目もグリップ感も刷新されています。さらに、Xboxお馴染みのインパルストリガーも装備。手元にリアルな振動をもたらします。

Photo: 小野寺しんいち 前モデルとの比較

プリンストールされていた『インディ・ジョーンズ/大いなる円環』をプレイしてみました。何これ、重めのゲームなのに、サックサクやん。ターボモードで遊んでも、まったく問題ありません。

ROG Xbox Ally X には、最新の「AMD Ryzen AI Z2 Extreme」が搭載されています。最大ブーストクロック 5GHz（クロック数が高いほど動きが速い）で、8コア / 16スレッドの構成です。GPUは最新のRDNA 3.5アーキテクチャに16基のグラフィックスコアを備え、AAAタイトルでも安定したプレイを実現します。

さらに、NPUは最大50TOPS（1秒間に50兆回の演算が可能）と、AI処理にも強みを発揮。現行ポータブルゲーミング機の中でもトップクラスの性能です。ちなみにこちら、Copilot+ PCです！

Photo: 小野寺しんいち

ディスプレイは、120Hz対応のフルHD。7インチのサイズ感は、ゲームに没入できるほどの大きさなのに、手で持ってプレイしても苦にならないほどの小ささ。

そのほか、SSD 1TBの、メモリ24GBになってます。

Photo: 小野寺しんいち

注目したいのが、今回新しく装備された「Xboxボタン」です。

Xbox Game Barを即座に立ち上げられるボタンで、画面にオーバーレイする形で表示。ゲームの設定やチャット、キャプチャなんかをクイックにできちゃいます。

Photo: 小野寺しんいち

ゲームやアプリの切り替えをシームレスにできるのも、いいところですよね。

軽快にゲームを遊び尽くせる、Xbox Ally

Photo: 小野寺しんいち

次に、Xbox Allyです。こちらは持って驚き、軽！

約670gの本体は、ポータブルゲーミングPCの中でも軽量の部類。やっぱりソファーに仰向けで寝転びながらゲームやりたいですよね。そんな時に、長く遊んでも疲れない重さかどうかは、一つポイントです。

さすがに『インディ・ジョーンズ/大いなる円環』みたいなゲームで遊ぶとカクつきます。こういったタイトルだったら、サイレントモードでやっと遊べる感じでした。ただ、ほかのカジュアルタイトルなら軽快に楽しく遊べましたよ。

Photo: 小野寺しんいち

Xbox Allyの搭載プロセッサは 「AMD Ryzen Z2 A」です。CPUは 4コア / 8スレッド、GPUは 8コア。プロセッサはZen 2アーキテクチャ、グラフィックスはRDNA 2アーキテクチャと、いずれも前世代の設計です。AIエンジンは非搭載となり、カジュアルゲーマー向けの位置付けですね。

こちらはSSD 512GBの、メモリ16GBです。

省電力なのに、ハイパフォーマンス

Photo: 小野寺しんいち

両機の大きな特徴は、パフォーマンスと長時間駆動の両立を実現している点でしょう。

Xbox Ally XのTDP（発熱や消費電力の目安）は15〜35W。最大35Wでは安定した1080pゲームプレイを実現しつつ、15Wの省電力モードでも快適なパフォーマンスを維持できます。

Photo: 小野寺しんいち

一方のXbox Allyは6〜20Wで動作し、20W以下で安定した720pパフォーマンスを発揮。省電力時でも十分な性能を確保します。

ASUSによると、前世代のROG Ally Xをパフォーマンスモードで動かした時と同じ性能を、ROG Xbox Ally Xでは省電力なサイレントモードで実現できてしまうそう。

効率的な排熱を行なってくれる、ROG独自の冷却システムも高いパフォーマンスを下支えしています。

Photo: 小野寺しんいち

バッテリー容量はXbox Ally Xは80Wh（動画再生時 約13.9時間）、Xbox Allyは60Wh（動画再生時 約10.4時間）。ケーブルいらずで、長時間プレイを楽しめるのはありがたい。ここはまさに、ポータブルの超重要ポイントです。

手軽に遊びたいなら、めちゃくちゃアリな選択肢では

発売日は、10月16日。価格はXbox Allyが89,800円、Xbox Ally Xは139,800円。

モバイルゲーム機といえば、Switch 2が席巻している昨今。そこにグイッと乗り込んできた、XboxとASUSの新たな挑戦は一体業界にどう影響を与えるか。

Photo: 小野寺しんいち

それにしても、なんだか忙しいし、コンソール立ち上げてゲームするってのすらどこか億劫になっていた最近の私。でも、こんなにカジュアルに、気になってたタイトルを高品質で遊べるなんて、正直、俄然欲しくなりました。

Source: ASUS, Microsoft, AMD (1, 2)