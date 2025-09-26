プリマヴィスタから“0（ゼロ）テク発想”のクッションファンデーション誕生！

“好きな肌と、ずっと。”をブランドスローガンに掲げる花王のベースメイクブランド「プリマヴィスタ」は9月27日、テクニック0の発想で誰でも簡単に美しいほのつや肌がつづく、クッションファンデーション「プリマヴィスタ グロウカバー クッション」を発売します。

「うまく使いこなせず、厚塗り感がでてしまう」や「キレイな仕上がりをくずしたくない」といった、リアルなユーザーの声をもとに、待望のクッションファンデーションを開発。

誰でもキレイに仕上がる簡便性＆持続力を両立する処方を追求し、約10年前から試作、検証と調査を重ね、ついに“0（ゼロ）テク発想クッション”が完成しました。​

■「プリマヴィスタ グロウカバー クッション」

重ねて伸ばすだけでムラなく簡単仕上がり

厚塗り感のない自然なつやカバーが1日持続する、クッションファンデーション

●1日化粧持ちデータ取得済み（同社調べ。効果には個人差があります。）

●SPF11・PA++

●無香料

◇0（ゼロ）テク発想クッション スムースカバージェル処方

（1）簡単きれいな仕上がりの実現

微細な球状スムース粉体配合で簡単に均一密着。ポンポン塗りでも、スーッと伸ばし塗りでも厚塗り感、ムラづきなし。

（2）肌負担感なく1日化粧持続

花王独自の持続成分を配合した密着ジェル膜を採用。皮脂・汗をはじきくずれを防ぐとともに、肌の水分蒸散を抑えてうるおいを保つことで、1日化粧が持続します。

◇仕上がり・カラー展開

■商品概要

「プリマヴィスタ グロウカバー クッション」

発売日：2025年9月27日

品種：全3色

容量：11.5g

価格：

・レフィル（専用パフ付き） 3,300円 ※

・別売りケース 1,100円 ※

・別売りパフ 660円 ※

※メーカー希望小売価格

＜同日発売 数量限定品＞

数量限定でレフィル（オークル05）、専用パフ、ケースのセットが登場。

「プリマヴィスタ グロウカバー クッション オークル05 スターターセット」

発売日：2025年9月27日

品種：全1種

容量：11.5g

価格：3,850円 ※

※メーカー希望小売価格

※店舗により対象商品の取り扱いがない場合もあります。なくなり次第終了となります。

＜同日発売 スティックコンシーラーN＞

濃いシミ・そばかすもひと塗りで高密着ハイカバー

よれやすい部分にもしなやかにのびて、ムラなく自然な美肌仕上がりを叶えるスティックコンシーラー

「プリマヴィスタ スティックコンシーラーN」

発売日：2025年9月27日

品種：全2色

容量：3.7g

価格：2,970円 ※

※メーカー希望小売価格

●SPF31・PA＋＋＋

●無香料

【SPF・PA表示について】

SPFとは、紫外線B波から肌を守る効果を示す指数、PAとは紫外線A波から肌を守る効果を示す分類。SPF、PA表示は国際的な基準で1㎠あたり2mg塗布して測定した値です。製品選択時の目安と考えてください。

