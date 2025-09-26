クラシエ「ディアボーテHIMAWARI」が、最高峰の新ヘアケアシリーズ「Bloom d’Or」を発売

クラシエは9月22日、新ヘアケアシリーズ「ディアボーテHIMAWARI Bloom d’Or（ブルームドール）」を発売します。

■シャンプー、トリートメント、ヘアマスク、トライアルセットを展開

同シリーズでは、弱った髪内部の密度を高め、芯から美しい髪を目指す「髪の体幹美容」を採用しています。

「高濃度プレミアムヒマワリオイルEX」が髪内部にうるおいを与え、髪の外側のキューティクルのはがれをコートする他、新配合「浸透・モイストステムセラム」が髪内部に浸透し、うるおいで満たします。

また、「髪ゆがみケアテクノロジー」により、うねり・くせ・パサつきケア＆ひっぱりケア＆湿気ケアを行うことで、髪の内部・外側を全方位でケア。髪のゆがみに加え、乾燥浮き毛を整え、使用するたびに髪の内部密度を高めます。

展開アイテムは、アミノ酸系洗浄成分のノンシリコンシャンプー「モイスチャーイン シャンプー」、キューティクルを引き締める「モイスチャーイン トリートメント」、髪内部へ素早く浸透して集中補修する「モイスチャーフィル ヘアマスク」。トライアルセットも用意しています。

■商品概要

商品名：ディアボーテ ブルームドール モイスチャーイン シャンプー

容量：390mL、詰替用330mL

商品名：ディアボーテ ブルームドール モイスチャーイン トリートメント

容量：390g、詰替用330g

商品名：ディアボーテ ブルームドール トライアルセット（シャンプー＆トリートメント）

容量：10mL＋10g

商品名：ディアボーテ ブルームドール モイスチャーフィル ヘアマスク

容量：200g

商品名：ディアボーテ ブルームドール トライアルセット（ヘアマスク）

容量：10g＋10g

発売予定日：2025年9月22日

（フォルサ）