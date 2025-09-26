緑黄色社会の新曲「My Answer」がドラマ『緊急取調室』主題歌に決定！主演・天海祐希のコメント到着

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

緑黄色社会の新曲「My Answer」（読み：マイアンサー）が、10月16日(木)より放送されるテレビ朝日系木曜ドラマ『緊急取調室』主題歌に決定した。

■ドラマ『緊急取調室』とは

『緊急取調室』は、天海祐希演じる叩き上げの取調官・真壁有希子が、可視化設備の整った特別取調室で取調べを行う専門チーム「緊急事案対応取調班（通称・キントリ）」のメンバーとともに、数々の凶悪犯と一進一退の心理戦を繰り広げる人気ドラマ。

ドラマ4作品（2014年1月期、2017年4月期、2019年4月期、2021年7月期）、ドラマスペシャル2作品（2015年9月、2022年1月）を経て…12年の歴史を誇る本シリーズが、ついに完結へ。連続ドラマ・第5シーズンでは、有希子ら鉄壁の取調べチーム＝“キントリ”が久々にして待望の再結成。12月26日公開のシリーズ完結編『劇場版「緊急取調室 THE FINAL」』とも連動するエピソードも交えながら、シリーズ史上最強の被疑者たちに立ち向かっていく。

■リョクシャカ新曲「My Answer」はドラマへの書き下ろし

「My Answer」は、テレビ朝日系木曜ドラマ『緊急取調室』主題歌として書き下ろされた楽曲で、作詞を長屋晴子（Vo）、作曲を穴見真吾（Ba）が担当。理想の明るい未来と、後悔を残すかもしれない現実。その狭間で、自らの選択を“答え”として生きていく、そんな人間の性を描いた楽曲で、感情を掻き立てるように、時に穏やかに包み込むストリングスとシンセサウンド、そして緑黄色社会の隙間感のあるバンドアンサンブルが、その葛藤をやさしく後押しする。アカデミックな世界観の中で、聴く人それぞれの背中をそっと押す一曲に仕上がっている。

なお、緑黄色社会が『緊急取調室』ドラマシリーズの主題歌を担当するのは、2021年放送の第4シーズンに続き2期連続となる。

■「My Answer」シングルリリース＆先行配信決定

また、11月12日には自身10枚目となる同曲を表題としたシングルがリリースされることも明らかになった。

さらにCDリリースに先駆けて、表題曲「My Answer」が10月24日に先行配信される。

カップリングには、12月26日公開予定の劇場版『緊急取調室 THE FINAL』主題歌として書き下ろされた「さもなくば誰がやる」も収録。こちらは作詞作曲を長屋晴子（Vo）が担当。”キントリ”チームがこれまで積み重ねてきた情熱や想いを代弁するかのようなメッセージが込められた歌詞を、最初の一音から最後の一音に至るまで息をつかせない緩急が巧みに織り交ぜられたオルタナティヴな空気感をまとうサウンドに乗せた、緑黄色社会のあらたな一面を提示した楽曲。

初回生産限定盤は、今年2月に開催された「Channel U」リリース記念スペシャル生配信ライブ「Channel U Live Streaming」を収録したBlu-rayが付属される。

■天海祐希（真壁有希子役） コメント

■三輪祐見子（エグゼクティブプロデューサー） コメント

■緑黄色社会 コメント

■リリース情報

2025.10.24 ON SALE

DIGITAL SINGLE「My Answer」

2025.11.12 ON SALE

SINGLE「My Answer」

■番組情報

テレビ朝日系木曜ドラマ『緊急取調室』第5シーズン

10/16（木）より毎週木曜21:00～21:54

※10/16（木）は初回拡大スペシャル

出演：天海祐希 田中哲司 速水もこみち 鈴木浩介 大倉孝二 塚地武雅 でんでん 小日向文世 ほか

脚本：井上由美子

音楽：林ゆうき

主題歌：緑黄色社会「My Answer」

エグゼクティブプロデューサー：三輪祐見子（テレビ朝日）

プロデューサー：都築歩 残間理央 高木萌美（テレビ朝日） 松野千鶴子（アズバーズ）

演出：常廣丈太（テレビ朝日）

制作協力：アズバーズ

制作著作：テレビ朝日 (C)テレビ朝日

■映画情報

劇場版『緊急取調室 THE FINAL』

12/26（金）公開

出演：天海祐希 田中哲司 速水もこみち 鈴木浩介 大倉孝二 塚地武雅 比嘉愛未 野間口 徹 工藤阿須加

中村静香 生島勇輝 丸山智己

佐々木蔵之介 石丸幹二

杉咲 花 眞島秀和 草刈正雄 でんでん 小日向文世

脚本：井上由美子

音楽：林ゆうき

主題歌：緑黄色社会「さもなくば誰がやる」

監督：常廣丈太

製作：劇場版「緊急取調室 THE FINAL」製作委員会

制作プロダクション：アズバーズ

製作幹事：テレビ朝日

配給：東宝

■【動画】『緊急取調室』予告

■【画像】「My Answer」アートワーク

