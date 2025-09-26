BLEND BERRYから、“使うたび美白する”薬用クッションファンデが登場！

コーセーコスメポートは9月22日、ベリーの鮮やかなカラーと繊細なテクスチャーからインスパイアされたメイクブランド「BLEND BERRY」より、毛穴をカバーし、使うたび、美白（※1）する「ブライトニング ピコセラムクッション UV」（1品目4品種、ノープリントプライス）【医薬部外品】を全国のバラエティショップを中心に発売（＊）します。

※1 メラニンの生成を抑え、シミ・ソバカスを防ぐ

＊ 8月21日より一部バラエティショップ、オンラインショップにて先行販売

■開発背景

ファンデーション市場は依然活況を呈し、中でも適度なツヤ感が出せる形状としてクッションファンデーションの伸長率が高まっています。また、スキンケアに留まらず、メイクアップ品にも美容効果を重視する傾向があることに着目しました。

人気の高い美容医療は「シミや毛穴のケア」「透明感のある肌」であることから今回、メイクでの実現を目指し「毛穴ケア効果」と「ツヤ・透明感を両立した仕上がり」を追求した「ブライトニング ピコセラムクッション UV」が発売となります。

美容液感覚で使用できるだけでなく、毛穴や凹凸をカバーしながら光を均一に反射し、クッションファンデーションならではの自然なツヤのある仕上がりを叶えるアイテムです。

■商品特長

（1）使うたび美白（※1）する薬用クッションファンデ【医薬部外品】

美白有効成分にナイアシンアミドを配合し、メイクしながらシミ・ソバカスを防ぎ、透明感のある肌へみちびきます。さらに高い紫外線カット効果で日中のUVダメージからもしっかり肌をガードします。美白（※1）とUVケアを同時に叶える、高機能クッションファンデです。

（2）毛穴を瞬時にデリート＆自然なツヤをオン

極小サイズのピコレクションパウダー（※3）が、毛穴や凹凸をしっかりカバーしながら、光を均一に反射するトーニングピグメント（※4）がヴェールを形成し、自然なツヤをプラス。厚塗り感を出さずに、フィルターをかけたようななめらかな肌に仕上げます。

（3）素肌に合わせて選べるカラー展開

001：ワントーン明るい印象を与え自然な透明感を引き出すライトベージュ。

002：落ち着いたトーンで素肌感のある均一な肌にするミディアムベージュ。

003：自然な血色感をプラス。温かく幸福感のある印象のピンクベージュ。

004：くすみを飛ばして透明感UP。上品で清潔感のある仕上がりのラベンダーベージュ。

※2 濃グリセリン（保湿）

※3 ヘキサメチレンジイソシアネ―ト／トリメチロールへキシルラクトン架橋ポリマー、Nε-ラウロイル-L-リジン、ポリアクリル酸アルキル（感触改良剤）

※4 メチフェニルポリシロキサン、雲母チタン（光沢剤）、硫酸バリウム（感触改良剤）

■商品概要

2025年9月22日発売

「ブレンドベリー」 新商品 （1品目4品種）

【商品名／特長／容量】

ブレンドベリー ブライトニング ピコセラムクッション UV 全4色 各15g

★ブレンドベリー 公式サイト：https://www.blendberry-beauty.com/

