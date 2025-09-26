RAFEESは9月1日から、バッグやポーチに入れて手軽に持ち歩ける「コンパクトミラーキーホルダー」の注文を受け付けている。形状は楕円・ラウンド・ハート・長方形で、1個から注文できる。価格は400円。



●写真やイラスト、ロゴなどを自由にプリント！推し活グッズやノベルティの活用も



「コンパクトミラーキーホルダー」は、外出先でのメイク直しや身だしなみチェックに適しており、オリジナルデザイン印刷にも対応しているので、法人向けノベルティから個人の推し活グッズまで幅広く利用可能となっている。



手のひらサイズのコンパクトさで、軽量かつ割れにくい仕様となっており、日常使いをはじめ旅行やイベントでも安心して使える。



写真やイラスト、ロゴなどを自由にプリントできるため、推し活グッズやショップ商品、イベントの記念品として幅広い用途への活用が可能で、低価格ながら高品質な仕上がりを実現している。