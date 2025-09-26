10時の日経平均は126円安の4万5628円、ＳＢＧが116.49円押し下げ 10時の日経平均は126円安の4万5628円、ＳＢＧが116.49円押し下げ

26日10時現在の日経平均株価は前日比126.57円（-0.28％）安の4万5628.36円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1204、値下がりは355、変わらずは55と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均マイナス寄与度は116.49円の押し下げでＳＢＧ <9984>がトップ。以下、東エレク <8035>が87.11円、アドテスト <6857>が72.93円、ディスコ <6146>が17.36円、レーザーテク <6920>が17.02円と続いている。



プラス寄与度トップはコナミＧ <9766>で、日経平均を21.61円押し上げている。次いでリクルート <6098>が18.44円、富士フイルム <4901>が14.59円、バンナムＨＤ <7832>が13.67円、ファストリ <9983>が11.35円と続く。



業種別では33業種中26業種が値上がり。1位はその他製品で、以下、不動産、鉱業、食料と続く。値下がり上位には非鉄金属、医薬品、電気機器が並んでいる。



※10時0分4秒時点



株探ニュース

