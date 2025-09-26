女優の今田美桜（28）がヒロイン、俳優の北村匠海（27）が夫役を務めたNHK連続テレビ小説「あんぱん」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）は26日、本編最終回（第130回）を迎え、完結した。今田は直後の同局「あさイチ」（月〜金曜前8・15）に生出演。朝ドラヒロインが最終回オンエア直後の「あさイチ」に生出演するのは異例。同局・鈴木奈穂子アナウンサー（43）らによると、番組史上初という。

今田は自ら最終回を見届け、朝ドラ受け。「ありがとうございます」と感謝を伝えた。本編最後の台詞に続き「あさイチ」のエンディングも、土佐弁の別れのあいさつ「ほいたらね！」で締めくくった。

「ドクターX〜外科医・大門未知子〜」シリーズなどのヒット作を放ち続ける中園ミホ氏がオリジナル脚本を手掛けた朝ドラ通算112作目。国民的アニメ「アンパンマン」を生み出した漫画家・やなせたかし氏と妻・暢さんをモデルに、戦争に翻弄されながら激動の時代を生き抜き、「逆転しない正義」にたどり着く柳井夫妻、のぶと嵩の軌跡を描いた。