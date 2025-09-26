スリランカ中部でのケーブルカーの事故現場に立つ僧侶たち/AFP/Getty Images

（ＣＮＮ）スリランカ中部にある森林僧院の敷地内で２４日、ケーブルカーの事故があり、地元警察によると僧侶少なくとも７人が死亡した。うち３人は外国籍だった。

中部パンシヤガマの警察によると、事故は現地時間の２４日午後９時ごろ、山林の中に広大な敷地をもつナーウヤナ森林僧院で発生。ケーブルカーには１３人が乗車しており、死亡した７人のうち３人はインド人、ロシア人、ルーマニア人だった。

現場で撮影された写真には、森林の中の事故現場に立つ僧侶たちの姿が写っている。破断したケーブルに続いて、ケーブルカーの残骸の横にできた血だまりを映し出した映像もあった。

地元住民はロイター通信に対し、「僧侶たちがそこら中に投げ出された」と証言。「自分たちでものすごく苦労して彼らを助け出した。当時あたりにはほとんど人がいなかった」と語った。

スリランカのウィジタ・ヘーラット外相は、「尊い僧侶たちが亡くなったことに衝撃を受けている」と述べ、Ｘへの投稿で哀悼の意を表した。

ナーウヤナ森林僧院は紀元前３世紀にさかのぼる歴史を持つ僧院で、２００人以上の僧侶が滞在しており、旅行者が瞑想（めいそう）などの修行に参加することもできる。