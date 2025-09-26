え、コレ【上下しまむら】なの！？ 40・50代のおしゃれ見え♡「パンツコーデ」

クールで大人っぽい雰囲気をまとえるパンツコーデ。プチプラで仕上げるなら、【しまむら】の大人向けブランド【SEASON REASON by Lin.&Red（シーズンリーズン バイ リン アンド レッド）】をチェックしてみて。今回は、ミドル世代に似合うシックな配色でまとめたパンツコーデをご紹介。ワンランク上の着こなしを楽しみたい人は、ぜひ真似してみて。

大人っぽさと女性らしさを両立したパンツスタイル

【しまむら】「ボーダーレースプルオーバー」\1,419（税込）、「ペインターコクーンパンツ」\2,420（税込）

すっきりとしたコクーンシルエットで、こなれ見えが狙えるパンツ。公式Instagramによると「ウエストALLゴム仕様」とのことで、穿き心地も良さそうです。フリルがあしらわれた甘めのトップスも、パンツスタイルなら大人っぽさをキープできるはず。暑さが残る日は、サンダルで抜け感をプラスして涼しげに仕上げてみて。

モノトーンでスタイリッシュに

【しまむら】「プルオーバー」\1,419（税込）、「シェフパンツ」\1,639（税込）

ゆったりとしたシルエットながら、上品な色味できれい見えが狙えるシェフパンツ。レッグラインを拾いにくく、さり気なく体型カバーが期待できそう。きれいめにもカジュアルにも振りやすいシンプルなデザインで、ミドル世代のデイリーコーデで大活躍する予感。シックな黒のトップスを合わせれば、洗練された雰囲気をまとった大人カジュアルコーデに。繊細なレースの付け襟が、女性らしい顔まわりを演出します。

※すべての商品情報・画像はSEASON REASON by Lin.&Red出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M