元TBSのフリーアナ山本里菜（31）がMCを務めるTOKYO MX「おはリナ！」（月〜金曜午前7時）が26日、最終回を迎えた。

山本は番組冒頭「今日をもちまして『おはリナ！』が最後ということでね。最終回、本日はスペシャルな内容でお届けしたいと思います」と切り出した。

番組にはリポーターらが集結。番組の最後には「共演者の皆さん、番組スタッフの皆さん、視聴者の皆さん、一緒に番組をつくってこられたなっていう気持ちになれたので。本当に感謝を申し上げております」と語った。

そして「私にとっては『おはリナ！』というね、自分の名前がついた番組を持たせてもらえたことが本当に幸せでしたし、私の宝物になりました。これからもこの『おはリナ！』というものを、大切にしていきたいなと。Xでも盛り上げていただきありがとうございました」と感謝。その上で「来週からも普通に来たいと思います」と笑顔で締め、スタジオの笑いを誘った。

同番組は昨年9月30日から放送開始。MCに就任した山本は「今日からスタートしました『おはリナ！』。この番組は皆さんに届けていきたい情報をリズミカルにナビゲートしていく、そんな番組にしていけたらなと思っております」とあいさつした。

千葉県千葉市出身の山本は青学大卒業後の17年にTBSへアナウンサーとして入社。「サンデージャポン」などを担当した。23年10月にTBS退社後、「セント・フォース」に所属。22年には一般男性と結婚している。