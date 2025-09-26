敵地ダイヤモンドバックス戦

米大リーグのドジャースは25日（日本時間26日）、敵地でダイヤモンドバックスと戦い、8-0で勝利。4年連続の地区優勝を決めた。先発した山本由伸投手が6回4安打無失点の快投で12勝目。今季限りで引退を表明しているクレイトン・カーショー投手は、シャンパンファイト中のインタビューで山本を絶賛した。

山本は、初回から2つの三振を奪う順調な立ち上がり。2回以降もスプリットとカーブを中心に凡打の山を築いた。打線の援護も受け、6回4安打7奪三振、無失点の快投。ベンチに戻ると、チームメートやコーチ、スタッフからハイタッチで出迎えられ、満面の笑みを浮かべた。

山本を絶賛したのはカーショーだ。米カリフォルニア州地元放送局「スポーツネット・ロサンゼルス」は、クラブハウス内で行われたシャンパンファイトの様子を中継。同局のインタビューに登場したレジェンド左腕は、「彼（ヤマモトは）は球界で今季忘れられた存在だったように思うが」と問われると、賛辞を並べた。

「ヤマは私たちの中では忘れられていなかったよ。またしても圧倒的なパフォーマンスだった。（パイレーツの）スキーンズがサイ・ヤング賞に相応しい素晴らしいシーズンを送っているのはわかっているが、ヤマも負けてない。彼がうちのチームでよかったよ」

山本は今季レギュラーシーズン最後の登板を終え、防御率2.49、201奪三振をマーク。この日も含めた最後の5試合は、防御率0.79と無双状態だった。



（THE ANSWER編集部）