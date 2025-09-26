敵地ダイヤモンドバックス戦

米大リーグのドジャースは25日（日本時間26日）、敵地でダイヤモンドバックスと戦い、8-0で勝利。4年連続の地区優勝を決めた。先発した山本由伸投手が6回4安打無失点の快投で12勝目。大谷翔平投手も54号2ランを放つなど5打数1安打2打点で勝利に貢献した。今季限りで引退を表明しているクレイトン・カーショー投手はシャンパンファイト中のインタビューで名言と迷言を残した。

地区優勝のマジック1で迎えたドジャースは2回にフリーマン、パヘスの連続ホームランなどで4点を先制。4回にも大谷が54号2ランを放つなど4点を追加した。先発の山本はスプリットとカーブを中心に凡打の山を築き、6回を4安打7奪三振、無失点の快投。救援陣もダイヤモンドバックスに得点を与えず、8-0と完勝した。

2021年こそ1ゲーム差で優勝を逃したものの、ここ13年で12度目の地区優勝。米カリフォルニア州地元放送局「スポーツネット・ロサンゼルス」はクラブハウス内で行われたシャンパンファイトの様子を中継した。早々に上半身裸になったカーショーは同局のインタビューに登場。「これ（シャンパンファイト）は人生で頻繁に味わえるものじゃない。一瞬一瞬を祝福しなきゃ」と感慨深げに語った。

「たどり着くのが困難なことを祝福できるのは特別なこと。みんなで祝福し、目一杯楽しむよ」と続けるカーショーに、マンシーがシャンパンを浴びせた。ドジャース一筋18年で何度も美酒を味わってきた大ベテランだが、「こいつはいまだに冷たい。冷たいよ。でもいまだに世界で最高の気分だ。全ての瞬間を満喫するよ」と名言を残した。

今季限りで引退を発表。引退会見にはチームメートが続々と駆け付けた。「このチームが大好きだ。一秒一秒を愛している。全てのステップを一緒に過ごしてきた人々とこうやって祝福できるのは、野球における最高の部分だ。私にとっては今回が最後だからより意味あるものになっているが、最高だよ」。ともに戦ってきたチームへの愛を熱く語った。

さらに「シャツを返してほしい？」と冗談交じりに尋ねられると「ノー！ シャツなんかいらないよ！ ゴーグルもいらないし、シャツもいらない！ なんならパンツだってほとんどいらないよ！」と迷言を絶叫して歓喜の輪に戻っていった。



