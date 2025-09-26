今回紹介するのは、X（旧Twitter）に投稿された、とある猫ちゃんのテーブル下での一幕。いつものようにテーブルの下でくつろいでいるだけかと思いきや、微笑ましいことをしていたそうです。

投稿はXにて、89.6万回以上表示。いいね数は5.6万件を超えました。Xユーザーたちからは、「これが憧れの猫足テーブルか」「コレうちにも必要」などのコメントがたくさん寄せられていました。

【写真：ふとテーブルの下を見たら、ネコが『足』で……】

このテーブル、とわちゃんが支えてくれてたのか！

今回、Xに投稿したのは「猫野四季」さん。登場したのは、白黒ハチワレ猫のとわちゃんです。

とわちゃんが寝転がっていたのは、四つ足の小さなテーブルの下。まるで自分の陣地だと言わんばかりに、テーブル下にゴロンと寝転がりくつろいでいたようです。

しかし、とわちゃんはただゴロゴロしていただけではなかった模様。片足をまっすぐ上に突き出しテーブルの底にピタリ。まるで下からテーブルを支えているみたいだったそうです。心なしか「任せて！」と言わんばかりの頼もしい姿に見えます。

縁の下の力持ちなとわちゃんに元気づけられたX民たち

足でテーブルを支えていたとわちゃん。その様子を見たXユーザーたちからは、上記で紹介した声以外にも「力持ち。凄い猫ちゃんですね」「脚なっっっっがい！」「片足だけで支えるとはやるね」などの声が多く寄せられていました。どうやら多くの方が、とわちゃんの姿を見て笑いと元気が湧いて出てきたようですね。

Xアカウント「猫野四季」では、猫ちゃんたちとの賑やかで楽しそうな日常の様子などが投稿されています。たくさんの猫ちゃんたちとの生活には癒しがぎゅっと詰まっています。

写真・動画提供：Xアカウント「猫野四季」さま

執筆：大竹 晋平

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。