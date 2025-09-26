佐藤輝明

　☆阪神―中日（１８：００・甲子園）阪神＝村上、中日＝柳

　阪神の佐藤輝がシーズン４０本塁打に王手をかけている。４０本塁打に到達すれば阪神では２０１０年のブラゼル（４７本）以来１５年ぶりとなる。過去にシーズン４０本塁打以上をマークした阪神の打者は以下の通り。

　年　　　打　　　者　　本数

１９４９　藤村富美男　　４６

１９７４☆田淵　幸一　　４５

１９７５☆田淵　幸一　　４３

１９７６　ブリーデン　　４０

１９７９☆掛布　雅之　　４８

１９８５　掛布　雅之　　４０

１９８５☆バース　　　　５４

１９８６　バース　　　　４７

２００５　金本　知憲　　４０

２０１０　ブラゼル　　　４７

【注】☆印は両リーグ最速の４０本塁打到達

　今回は両リーグ最速の４０本塁打到達が確実となっているが、阪神で両リーグ最速の４０号到達は

過去に３人４度。佐藤輝が歴史に名を刻めるか。

