【ＮＰＢきょうのみどころ】阪神の佐藤輝がブラゼル以来の球団で４０本塁打なるか 両リーグ最速なら球団では４人目
☆阪神―中日（１８：００・甲子園）阪神＝村上、中日＝柳
阪神の佐藤輝がシーズン４０本塁打に王手をかけている。４０本塁打に到達すれば阪神では２０１０年のブラゼル（４７本）以来１５年ぶりとなる。過去にシーズン４０本塁打以上をマークした阪神の打者は以下の通り。
年 打 者 本数
１９４９ 藤村富美男 ４６
１９７４☆田淵 幸一 ４５
１９７５☆田淵 幸一 ４３
１９７６ ブリーデン ４０
１９７９☆掛布 雅之 ４８
１９８５ 掛布 雅之 ４０
１９８５☆バース ５４
１９８６ バース ４７
２００５ 金本 知憲 ４０
２０１０ ブラゼル ４７
【注】☆印は両リーグ最速の４０本塁打到達
今回は両リーグ最速の４０本塁打到達が確実となっているが、阪神で両リーグ最速の４０号到達は
過去に３人４度。佐藤輝が歴史に名を刻めるか。
（その他のカード）
☆ヤクルト―広島（１８：００・神宮）ヤクルト＝アビラ、広島＝床田
☆ＤｅＮＡ―巨人（１８：００・横浜）ＤｅＮＡ＝東、巨人＝山崎
☆楽天―ソフトバンク（１８：００・楽天モバイル）楽天＝古謝、ソフトバンク＝上沢
☆西武―日本ハム（１８：００・ベルーナドーム）西武＝篠原、日本ハム＝加藤貴
※対戦カード（開始時刻・球場）予告先発の順