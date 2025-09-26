☆阪神―中日（１８：００・甲子園）阪神＝村上、中日＝柳

阪神の佐藤輝がシーズン４０本塁打に王手をかけている。４０本塁打に到達すれば阪神では２０１０年のブラゼル（４７本）以来１５年ぶりとなる。過去にシーズン４０本塁打以上をマークした阪神の打者は以下の通り。

年 打 者 本数

１９４９ 藤村富美男 ４６

１９７４☆田淵 幸一 ４５

１９７５☆田淵 幸一 ４３

１９７６ ブリーデン ４０

１９７９☆掛布 雅之 ４８

１９８５ 掛布 雅之 ４０

１９８５☆バース ５４

１９８６ バース ４７

２００５ 金本 知憲 ４０

２０１０ ブラゼル ４７

【注】☆印は両リーグ最速の４０本塁打到達

今回は両リーグ最速の４０本塁打到達が確実となっているが、阪神で両リーグ最速の４０号到達は

過去に３人４度。佐藤輝が歴史に名を刻めるか。

（その他のカード）

☆ヤクルト―広島（１８：００・神宮）ヤクルト＝アビラ、広島＝床田

☆ＤｅＮＡ―巨人（１８：００・横浜）ＤｅＮＡ＝東、巨人＝山崎

☆楽天―ソフトバンク（１８：００・楽天モバイル）楽天＝古謝、ソフトバンク＝上沢

☆西武―日本ハム（１８：００・ベルーナドーム）西武＝篠原、日本ハム＝加藤貴

※対戦カード（開始時刻・球場）予告先発の順