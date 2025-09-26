ÃæÃ«½á¿Í¤¬£×£Â£Ï¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé£±°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡¢£×£Â£Á¤ËÂ³¤£²ÃÄÂÎ¤Ç¥È¥Ã¥×¥³¥ó¥Æ¥ó¥À¡¼¤Ë¡¡ÉðµïÍ³¼ù¤Ï¥Ð¥ó¥¿¥àµé£´°Ì
¡¡À¤³¦¥Ü¥¯¥·¥ó¥°µ¡¹½¡Ê£×£Â£Ï¡Ë¤¬£²£µÆü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£²£¶Æü¡Ë¡¢ºÇ¿·¤ÎÀ¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°¤òÈ¯É½¡££²£´ÆüÉÕ¤Ç£×£Â£Ã¤È£É£Â£Æ¤ÎÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦ºÂ¤òÊÖ¾å¤·¤¿À¤³¦£³³¬µéÀ©ÇÆ²¦¼Ô¤ÎÃæÃ«½á¿Í¡Ê£²£·¡Ë¡á£Í¡¦£Ô¡á¤¬¡¢¿·¤¿¤Ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé£±°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¤µ¤ì¤¿¡£¤¹¤Ç¤Ë£×£Â£Á¤Ç¤âÆ±µé£±°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÍèÇ¯£µ·î¤Ë·×²è¤µ¤ì¤ëÀ¤³¦Æ±µé£´ÃÄÂÎÅý°ì²¦¼Ô¡¦°æ¾å¾°Ìï¡Ê£³£²¡Ë¡áÂç¶¶¡á¤È¤Î¥Ó¥Ã¥°¥Þ¥Ã¥Á¤Ø¸þ¤±¡¢Æ±µé£²ÃÄÂÎ¤Î¥È¥Ã¥×¥³¥ó¥Æ¥ó¥À¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡£±£²·î£²£·Æü¡¢¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¡¦¥ê¥ä¥É¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¶½¹Ô¡Ö£Î£É£Ç£È£Ô¡¡£Ï£Æ¡¡£Ô£È£Å¡¡£Ó£Á£Í£Õ£Ò£Á£É¡×¤Ç¡¢°æ¾å¾°¤Î¥¹¥Ñ¡¼¥ê¥ó¥°¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤òÌ³¤á¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë£×£Â£ÃÀ¤³¦Æ±µé£¸°Ì¥»¥Ð¥¹¥Á¥ã¥ó¡¦¥¨¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¡Ê£²£´¡Ë¡á¥á¥¥·¥³¡á¤È¤Î¥Î¥ó¥¿¥¤¥È¥ëÀï¤ËÎ×¤ß¡¢Æ±µé¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤¹¡£°æ¾å¾°¤Ï£×£Â£Ã£±°Ì¥¢¥é¥ó¡¦¥Ô¥«¥½¡Ê£²£µ¡Ë¡á¥á¥¥·¥³¡á¤ÈÂÐÀï¡£ÃæÃ«¤È°æ¾å¾°¤¬¡¢½é¤á¤ÆÆ±¤¸¥ê¥ó¥°¤ËÎ©¤Ä¡£
¡¡¤Þ¤¿¥Ð¥ó¥¿¥àµé¤Ç¤Ï¡¢£±£´Æü¤ËÌ¾¸Å²°¡¦£É£Ç¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿£×£Â£ÏÀ¤³¦Æ±µé¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤ÇÆ±µé£±°Ì¥¯¥ê¥¹¥Á¥ã¥ó¡¦¥á¥Ç¥£¥Ê¡Ê¥á¥¥·¥³¡Ë¤Ë£´²ó£Ô£Ë£ÏÉé¤±¤·¤Æ£³ÅÙÌÜ¤ÎËÉ±Ò¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿ÉðµïÍ³¼ù¡Ê£²£¹¡Ë¡áÂç¶¶¡á¤¬¡¢Æ±µé£´°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢Æá¿ÜÀîÅ·¿´¡Ê£²£·¡Ë¡áÄë·ý¡á¤¬£²°Ì¤«¤é£±°Ì¤ËÉâ¾å¡££×£Â£Ã¡¢£×£Â£Á¤ËÂ³¤¡¢£³ÃÄÂÎ¤Ç¥È¥Ã¥×¥³¥ó¥Æ¥ó¥À¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Æá¿ÜÀî¤Ï£±£±·î£²£´Æü¤Ë¥È¥è¥¿¥¢¥ê¡¼¥ÊÅìµþ¤Ç£×£Â£ÃÀ¤³¦Æ±µé£²°Ì¡¦°æ¾åÂó¿¿¡Ê£²£¹¡Ë¡áÂç¶¶¡á¤È£×£Â£ÃÀ¤³¦Æ±µé²¦ºÂ·èÄêÀï¤òÆ®¤¦¤³¤È¤¬£²£µÆü¤ËÀµ¼°È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£