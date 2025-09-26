江頭2:50、アサヒビールとコラボ「アサヒ エガビアー」9・26発売 「お前ら、飲めよ〜！」【コメントあり】
タレントの江頭2:50とアサヒビールがコラボを実施。共同開発した「アサヒEGA BEER（アサヒ エガビアー）」を26日10時から発売する。
【画像】「アサヒ EGA BEER」グッズ
「アサヒEGA BEER」は新商品のテスト販売サイト「アサヒ空想開発局」のコラボレーション企画商品第1弾。“ビール好きの江頭2：50さんと本気でつくった、ビール好きのためのビール”をコンセプトとした。
6種のホップを使用することで一口目から豊かなコクと香り、苦みが感じられるほか「スーパードライ」でも使用しているキレを生み出す「318号酵母（スーパードライ酵母）」を採用することで、キレの良い後味を実現した。
パッケージは江頭をモチーフとした4種類のデザインを展開する。表面は江頭の特長である黒タイツと上半身のカラーリングを商品のロゴに反映した。裏面には「E」「G」「A」の文字をそれぞれあしらった赤・黒・白色の3色デザインと、シルバーを基調に「エガちゃんねる」上で象徴的に使用される“×”印を施したデザインを採用している。購入時には赤・黒・白色の缶がランダムに封入された「E・G・Aパッケージ（ランダム封入）」とシルバーを基調とした「エガシルバーパッケージ」の2種類から選べる。
発売と同時に江頭が出演するWEBCMを公開するほか、缶ホルダーや缶型グラス、ポスターなどのオリジナルデザインの限定グッズも販売する。
■江頭2:50、コメント
――発売にあたって、一言お願いします。
ついにEGA BEER 完成したぜ〜！アサヒ空想開発局とオレで何度も試飲を重ねてこだわり抜いた自信作！納得いくまで何度も作り直してもらったけど、やっと納得するパンチのあるビールが出来た！マジでうましら〜だから、お前ら、飲めよ〜！
――完成CMを観て、いかがでしたか？
かっこいいCMに仕上がってたよ！ビールのCMって、飲み顔が大事らしくて、撮影現場ではめちゃくちゃ褒めてもらったんだけど、実際どうだったかはCMを見てくれ！
――「アサヒ EGA BEER」をどんな人に飲んでほしいですか？
もちろん、あたおか！（※）だけど、オレがいままで飲んできた中で、本当に一番美味いと思うから、オレのことを嫌いな奴もぜひ一度飲んでみてくれ！
※「あたおか」はYouTube チャンネル「エガちゃんねる」の視聴者の愛称。
