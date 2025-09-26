timelesz、“恩人”山下智久との対面にパニック状態 山下が“8人”の魅力語る「はるかにまぶしくエネルギッシュ」【コメントあり】
8人組グループ・timeleszが、27日午後9時から放送されるフジテレビ系土曜プレミアム『タイムレスマン』に出演する。今年4月の放送開始以来、毎回大きな話題を集めている深夜バラエティーがついにGP帯に進出。待望のゴールデンSPに、このたび、スペシャルゲストとして山下智久が出演することが決定。timeleszのメンバー８人が、“恩人”である山下と念願の対面を果たす。
【番組カット】変わらぬかっこよさ！長めの髪の毛でラフな衣装を着こなす山下智久
記念すべき初のSPでは、timeleszメンバーと番組のさらなる飛躍を願って、日本屈指のパワースポットとしても有名な「伊勢神宮」で、８人みんなで参拝をすることに。江戸時代から愛される“お伊勢参り”にならって、東京から東海道をたどりながら三重県の伊勢神宮を目指す一大ツアーへ出発する…のだが、単なるお伊勢参りではなく、なんと、道中のいたるところでメンバーがリタイアしていく“脱落旅”が繰り広げられる。
かくしてメンバーは、スタート地点の東京タワーを皮切りに、移動中の新幹線の車内で、豪華クルーザーの船上で…と、あらゆる場所で脱落の危機に見舞われる羽目に。レギュラー放送でもおなじみの“ペットボトルを投げて・回して・立てる”「立道（たてどう）」など、さまざまな競技を行い、脱落するメンバーが決まっていく。一度脱落してもその後の努力と運次第で本隊に復帰することができるとあって、決してあきらめることなく、不屈の闘志で“脱落旅”に挑み続ける８人の雄姿は必見だ。
そんな予測不能な旅のさなか、timeleszメンバーと対面するべく、とあるスポットへやって来たのが山下智久。山下といえば、『timelesz project −AUDITION−（通称：タイプロ）』の番組テーマとしても注目を集めた、timeleszの初EPのリード曲『Anthem』のプロデュースと作詞を手掛けたほか、『タイプロ』では研修生たちにステージ衣装を提供するなど、timeleszとは縁が深く、メンバーにとっては感謝してもしきれないほどの“恩人”。そんな尊敬する先輩が突然目の前に現れるというサプライズを受けて、メンバーは皆、みるみるパニック状態に。８人全員と対面するのは初めて、という山下のリアクションにも注目だ。
感動の対面を果たした後は、みんなでお茶を飲みながらフリートークを展開。他では聞けないマル秘エピソードが飛び出すかも？さらに、トークでひとしきり盛り上がった後は、山下が「今日は８人とやりたいことがある」と提案。それを聞いたメンバーは「山下くんとできるんですか!?」と驚いてしまう。果たして、山下が“timeleszと一緒にやってみたかったこと”とは。
■山下智久コメント
◆収録の感想をお聞かせください。
「勝利、風磨、松島くんの３人と、原とは、久しぶりに会うことができてうれしかったですし、新メンバーの４人とは、やっと会うことができてうれしかったです。新メンバーの４人は今回が初対面だったのですが、メディアを通じて一方的にずっと見ていたので、初めてという感じが全くしませんでした（笑）。
トークの後にみんなでやった企画も、すごく盛り上がって楽しかったです。またやりたいです！」
◆山下さんから見た、“今のtimelesz”の魅力とは？
「初めて見た８人での『Anthem』のパフォーマンスは、想像よりも輝いていました。自分が思い描いていたよりも、はるかにまぶしくエネルギッシュでした。ひとりひとりの個性が際立っていながら、お互いが補完し合っていて、彼らが織りなす音楽の魅力を実感しました。これからの彼らの成長が、ますます楽しみですね。８つの異なる光で、未来を、そしてファンのみなさんの心を照らしてほしいと思います」
