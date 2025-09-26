『ラヴィット！』（C）TBS

写真拡大

　TBS系バラエティー『ラヴィット！』（月〜金　前8：00）が、29日より民放公式テレビ配信サービス「TVer」にてリアルタイム配信を開始することが決定した。

【写真たくさん】田村真子、プライベート感あふれる自然体ショット

　これにより、放送時間に合わせてインターネットを通じて『ラヴィット！』を視聴することが可能になる。朝の帯番組としてTVerでは初のリアルタイム配信となり、通勤・通学中などお出かけ中にも番組を楽しむことができる。

　山家稔貴プロデューサーは「今まで『ラヴィット！』をリアルタイムでご覧になれなかった方々にも見て頂けると嬉しいです。通勤や通学のおともに、ぜひお楽しみください」とのコメントを寄せている。