aoen、デジタルシングル「青春インクレディブル」リリース決定「“超青い”作品に仕上がっています」【コメント全文】
BTSやSEVENTEENを擁するHYBEの傘下レーベル・YX LABELSが手掛ける新世代J-POPボーイズグループ・aoenが、10月15日にデジタルシングル「青春インクレディブル」をリリースすることが、発表された。
【写真】青春感全開！「青春インクレディブル」リリース告知画像
「青春インクレディブル」は、青春のときめきとひたむきさが詰まった3曲が収録されており、等身大のaoenが青春の代弁者として奇跡のような初恋の瞬間を切り取る。タイトル曲「青春インクレディブル」、aoenが誕生するきっかけとなったオーディション番組のファイナルソング「Cough Syrup」に加え、10月1日から放送される中京テレビ・日本テレビ系ドラマ『おいしい離婚届けます』の主題歌「MXMM」も収録される。
また、『aoen Digital Single発売記念Mini Live＜放課後インクレディブル＞』が東京と大阪で開催されることも発表された。
aoenは「『青春インクレディブル』は、青春のときめき、ひたむきさが詰まった3曲を収録した “超青い”作品に仕上がっています」とコメント。「爽やかさだけでなくaoenならではのひたむきで全力な、新しい、等身大の僕たちを感じていただけるのではないかなと期待しています！」と期待を高めた。
【aoenコメント全文】
僕たちaoenのデジタルシングル「青春インクレディブル」が10／15にリリースされることが決定しました！「青春インクレディブル」は、青春のときめき、ひたむきさが詰まった3曲を収録した“超青い”作品に仕上がっています。今回の新曲には、誰もが一度は経験したことのある青春と初恋の瞬間がたくさん描かれているので、いろいろな方に共感していただける作品だと思いますし、爽やかさだけでなくaoenならではのひたむきで全力な、新しい、等身大の僕たちを感じていただけるのではないかなと期待しています！
そして、10月1日（水）24:24〜中京テレビ・日本テレビ系で放送されるドラマ『おいしい離婚届けます』の主題歌である！「MXMM」（読み：マキシマム）も、デジタルシングル「青春インクレディブル」に収録されています！僕たちの青春が詰まったパフォーマンスやMVを準備しているので、期待していてください！
【写真】青春感全開！「青春インクレディブル」リリース告知画像
「青春インクレディブル」は、青春のときめきとひたむきさが詰まった3曲が収録されており、等身大のaoenが青春の代弁者として奇跡のような初恋の瞬間を切り取る。タイトル曲「青春インクレディブル」、aoenが誕生するきっかけとなったオーディション番組のファイナルソング「Cough Syrup」に加え、10月1日から放送される中京テレビ・日本テレビ系ドラマ『おいしい離婚届けます』の主題歌「MXMM」も収録される。
aoenは「『青春インクレディブル』は、青春のときめき、ひたむきさが詰まった3曲を収録した “超青い”作品に仕上がっています」とコメント。「爽やかさだけでなくaoenならではのひたむきで全力な、新しい、等身大の僕たちを感じていただけるのではないかなと期待しています！」と期待を高めた。
【aoenコメント全文】
僕たちaoenのデジタルシングル「青春インクレディブル」が10／15にリリースされることが決定しました！「青春インクレディブル」は、青春のときめき、ひたむきさが詰まった3曲を収録した“超青い”作品に仕上がっています。今回の新曲には、誰もが一度は経験したことのある青春と初恋の瞬間がたくさん描かれているので、いろいろな方に共感していただける作品だと思いますし、爽やかさだけでなくaoenならではのひたむきで全力な、新しい、等身大の僕たちを感じていただけるのではないかなと期待しています！
そして、10月1日（水）24:24〜中京テレビ・日本テレビ系で放送されるドラマ『おいしい離婚届けます』の主題歌である！「MXMM」（読み：マキシマム）も、デジタルシングル「青春インクレディブル」に収録されています！僕たちの青春が詰まったパフォーマンスやMVを準備しているので、期待していてください！