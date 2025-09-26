蜂蜜がそのままコスメになったよう…ロアリブ『ハニーラスター』20年ぶり刷新、蜂蜜由来の唇用美容液が11月6日発売
スキンケア＆フレグランスブランドの『ROAliv（ロアリブ）』が、同ブランドを代表する唇美容液『ハニーラスター』を20年ぶりに刷新し、11月6日に発売することを発表した。先日新製品発表会が行われ、ブランドの歴史と共に今回のアップデートの詳細が語られた。
【写真】はちみつ、そのまま…トロリとした唇美容液『ハニーラスター』のカラー展開
「ハニーラスター」は2005年の誕生以来、唇を守ることを使命としてきた唇用美容液。ブランドプロデューサーであり同アイテムの開発担当者でもある吹附由里子氏はは「20年前に初代を作った時から、唇を守るという思いは変わっていない」と話し、処方の骨格を継承しながら進化させたことを強調した。今回のリニューアルでは、北海道産アカシアはちみつに加え、発酵イチジクエキス、パンテノール、シロツメクサエキス、3種のセラミドリポソームを新たに配合。保湿力と持続性が向上し、外的環境からの防御力も高めている。
製品は、無色タイプの唇用美容液「Honey」と、2層式のリップカラー美容液（全6色）の2タイプ。6色のカラーラインナップは「Velvet Sugar」「Baby」「By Love」「Little Hug」「Cashmere」「Devotion」となっており、それぞれ透明感や血色感、季節感を演出する仕上がりとなっている。テクスチャートロリとしていて、蜂蜜のように濃密。唇の縦ジワや荒れを整えながら、日中の保湿も持続させてくれるという。
吹附氏はパッケージを刷新したこと、その形状のこだわりについても説明。
黒マットのキャップには蜂蜜が流れる様子を表現。充填工程で半手作業を取り入れることで、2層式であっても気泡が出ないよう設計し、仕上がりの美しさと品質を確保したという。「風で髪が唇に付くような粘度は個性と捉え、保湿・発色・持続のバランスを優先した」と解説。
さらに、既存のリップケア『ハニーメルティコンク』『ハニーリップゴマージュ』『ハニーウォータリーオイル』も同日にデザインを一新して発売される。
Roalivの直営店舗は現在13店で、9月には渋谷スクランブルスクエアに新店をオープン。今後は店頭やECを通じて新アイテムの認知拡大を図り、蜂蜜の価値を美容だけでなく、ミツバチの生息環境保全への取り組みにも結び付けてブランドを展開していくという。
【写真】はちみつ、そのまま…トロリとした唇美容液『ハニーラスター』のカラー展開
「ハニーラスター」は2005年の誕生以来、唇を守ることを使命としてきた唇用美容液。ブランドプロデューサーであり同アイテムの開発担当者でもある吹附由里子氏はは「20年前に初代を作った時から、唇を守るという思いは変わっていない」と話し、処方の骨格を継承しながら進化させたことを強調した。今回のリニューアルでは、北海道産アカシアはちみつに加え、発酵イチジクエキス、パンテノール、シロツメクサエキス、3種のセラミドリポソームを新たに配合。保湿力と持続性が向上し、外的環境からの防御力も高めている。
吹附氏はパッケージを刷新したこと、その形状のこだわりについても説明。
黒マットのキャップには蜂蜜が流れる様子を表現。充填工程で半手作業を取り入れることで、2層式であっても気泡が出ないよう設計し、仕上がりの美しさと品質を確保したという。「風で髪が唇に付くような粘度は個性と捉え、保湿・発色・持続のバランスを優先した」と解説。
さらに、既存のリップケア『ハニーメルティコンク』『ハニーリップゴマージュ』『ハニーウォータリーオイル』も同日にデザインを一新して発売される。
Roalivの直営店舗は現在13店で、9月には渋谷スクランブルスクエアに新店をオープン。今後は店頭やECを通じて新アイテムの認知拡大を図り、蜂蜜の価値を美容だけでなく、ミツバチの生息環境保全への取り組みにも結び付けてブランドを展開していくという。