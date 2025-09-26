先月デビューしたばかりのボーイズグループCORTIS（コルティス）の勢いが止まらない。

デビューアルバム収録曲「FaSHioN（ファッション）」が、Spotifyの「デーリーバイラルソンググローバル」で、2日連続1位(22〜23日付)になった。韓国メディアが報じた。BTS、TOMORROW×TOGETHERの弟グループとして、デビュー前から注目されていた。

「デーリーバイラルソンググローバル」は、Spotifyの人気の指標で、世界で利用されたその日1日の再生回数や拡散度の高い楽曲のランキング。国・地域別の「デーリーバイラルソング」チャートでは、日本で7位、米国で3位に入った。

韓国メディアのiZEは26日「興味深い点は、タイトル曲だけでなく、イントロと収録曲まで相次いで注目されているという事実だ。先立ってタイトル曲『What You Want』（1〜7日付）と、イントロ曲『GO！』（9〜11、16〜19日付）で『デーリーバイラルソンググローバル』の頂上に立っている。この2曲が依然としてチャート上位圏にとどまっている中で『FaSHioN』が、人気バトンを受け継いだ。ここに収録曲『JoyRide』が4位（22〜23日付）に上がったのも目を引く」と報じた。

CORTISは、韓国のエンターテインメント企業・ビッグヒットミュージックがBTS、TOMORROW×TOGETHERに続いてデビューさせた3番目のボーイズグループ。デビューと同時にグローバルチャートで存在感を示し、次世代K−POPの代表走者として位置づけられている。