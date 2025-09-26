スターダムの上谷沙弥が２６日、金曜シーズンレギュラーを務めていたＴＢＳ系「ラヴィット！」（月〜金曜・午前８時）を卒業した。

スターダムの「ワールド・オブ・スターダム王者」上谷は同番組に７月４日から金曜シーズンレギュラーとして生出演。毎週、スタジオを沸かせ自身の知名度と女子プロレスのイメージアップに大きく貢献した。

２５日に自身の「Ｘ」（旧ツイッター）を更新し「明日ラヴィット！シーズンレギュラー最終日 楽しい時間はあっという間だな！沙弥様のとんでもない夢が実現するぞ！その夢ってなーんだ？」とポストしていた。

上谷は「夢」を「正真正銘のヒールのプロレスラーなんだ。だけど、これまでラヴィット！でプロレスラーとしての本当の姿をお前らに見せてないから」と明かし「カッコイイ姿を見せるためにこの生放送のラヴィット！でガチのプロレスをやらせてくれ！」とぶち上げ「沙弥様は生放送でプロレスをやるのが夢だったので。川島、頼む！」とＭＣを務める川島明へ要求し受け入れられた。

スタジオにリングが設置され、ＭＣの田村真子アナが「生放送での女子プロレス中継は２３年ぶり。ＴＢＳでは５１年ぶり」と紹介され、羽南と１０分１本勝負で対戦した。

実況を赤荻歩アナが務め、川島らがゲスト解説した一戦は、場外乱闘、椅子を使った攻撃など上谷が大暴れ。激しいエルボー合戦を展開した熱戦は、上谷が雪崩式フランケンシュタイナーで追い込めば羽南もバックドロップで応戦。残り１５秒に迫ったところで最後はスタークラッシャーで上谷が勝利した。

川島はスタジオでの熱闘に「感動しました」と明かしていた。上谷は「羽南ありがとう」と握手を交わすと突き倒しほほ笑んだ。そして川島から「ラヴィット！」ベルトを贈呈され拍手を送られていた。そして涙を流し「プロレスをたくさんの人に見てもらえて本当にうれしいです」と号泣し「こういう機会を作ってくださったラヴィット！のみなさんに感謝しています。本当に幸せです」と声を震わせていた。