「ROBOT魂 ＜SIDE MS＞ MSN-00100 百式 ver. A.N.I.M.E.」が楽天ブックスにて22％OFFで販売中
【ROBOT魂＜SIDE MS＞ MSN-00100 百式 ver. A.N.I.M.E.】 発売日：8月30日 参考価格：16,500円 セール価格：12,812円
【セット内容】 本体 交換用手首パーツ左右各4種 手首格納デッキ 交換用頭部センサーパーツ3種 ビーム・ライフル クレイ・バズーカ 頭部アンテナ 頭部アンテナ（予備） 各種ジョイント一式 各種エフェクト一式
楽天ブックスは、BANDAI SPIRITSから発売中のアクションフィギュア「ROBOT魂 ＜SIDE MS＞ MSN-00100 百式 ver. A.N.I.M.E.」を参考価格から22％オフの12,812円で販売している。
本商品は、「機動戦士Zガンダム」よりエゥーゴのエース、クワトロ・バジーナが駆る黄金の機体をver. A.N.I.M.E.で立体化したもの。特徴的な頭部センサーが4種付属し、様々なシーンを再現できる。
【セット内容】 本体 交換用手首パーツ左右各4種 手首格納デッキ 交換用頭部センサーパーツ3種 ビーム・ライフル クレイ・バズーカ 頭部アンテナ 頭部アンテナ（予備） 各種ジョイント一式 各種エフェクト一式
(C)創通・サンライズ