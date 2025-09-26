元プロ野球選手でタレント長嶋一茂（59）が26日放送のテレビ朝日「羽鳥慎一モーニングショー」(月〜金曜前8・00）に出演。ドジャースのナ・リーグ西地区優勝についてコメントした。

番組では冒頭からドジャースの4年連続となる地区優勝を速報。大谷翔平投手は敵地のダイヤモンドバックス戦で「1番・DH」で先発出場し、2打席凡退して迎えた第3打席で4試合ぶりの一発となる自己最多タイ54号2ランを放ち、2年連続3度目となるシーズン100打点に到達。山本由伸投手は6回4安打無失点で今季12勝目を挙げて快勝し、投打の柱の活躍で快勝した。

コメントを求められた一茂は「金曜日はいいですね。この話ができることが嬉しいですし」と自身がコメンテーターを務める金曜日の優勝決定に笑顔。しかし「やっぱり個人的には54号でシュワバーと並んだっていう…」と続けたところで、司会の羽鳥慎一アナウンサーが「いや、並んでないです」とさえぎった。

大谷とナ・リーグ本塁打王を争うフィリーズのシュワバーは24日のマーリンズ戦で55、56号と2発を放っており、羽鳥アナが「56いってるんです」と伝えると、一茂は「あれ？並んでない？ええ？いつの情報だろう、マジで。すみません…ぼけてました」と困惑。

羽鳥アナが「でも今年ピッチャーやって54いってるって、これは凄い」と振ると、一茂は「途中からピッチャーもやられてイニング数も投球数も増やしていって順調で、なおかつホームランのペースは落ちない。凄い」と絶賛しつつ「でも大谷選手が臨んでいるのはチームが勝つこと、個人タイトルではなく」と代弁していた。