【MLB】ダイヤモンドバックス 0-8 ドジャース（9月25日・日本時間26日／フェニックス）

【映像】大谷＆フリーマン、アベック弾で互いを褒め合う光景

ドジャースの大谷翔平投手がダイヤモンドバックス戦に「1番・DH」でスタメン出場。キャリア最多タイとなる54号を放った直後にベンチで見せたフリーマンとの“お辞儀コラボ”がファンを沸かせた。

ドジャースが4点をリードしていた4回、1死三塁の場面で大谷はカウント1-1からの3球目、真ん中低めに沈むチェンジアップをすくい上げると、右中間スタンドのプールへ飛び込む54号2ランをマーク。打球速度102.3マイル（約164.6キロ）、飛距離406フィート（約123.7メートル）、の完璧な一撃で、キャリアハイに並ぶシーズン54本塁打、さらに101打点目を挙げて2年連続で3度目の100打点超えを達成した。

その直後、2死一塁の場面でフリーマンもバックスクリーン左へ2ランを放ち、この日2本目となる1発で大谷に続いた。MVPコンビのアベック弾によりリードは一気に広がり、「花火大会や！」「さすふり！」など中継の視聴者も盛り上がった。

4回表終了時のリプレー映像では、ベンチに戻った大谷とフリーマンが笑顔で深々とお辞儀を交わすシーンが映し出された。さらにフリーマンが2本目のホームランを打って戻ってきた場面が続くと、大谷も軽く会釈するように頭を下げ、ハイタッチ。互いを称え合うような振る舞いに、ベンチは和やかな空気に包まれた。

ドジャースはこの日、先発山本由伸投手の快投もあって快勝。地区優勝を決める試合で飛び出した強打コンビのアベック弾に「頑張って投げ続けてきた山本へのご褒美だな 嬉しい」といった声も寄せられ、打線の柱2人が見せた共演はファンの記憶に残るワンシーンとなった。

（ABEMA『SPORTSチャンネル』）