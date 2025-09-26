岡崎紗絵が着こなす♡アプワイザー・リッシェ秋の最旬ルック公開

俳優としてもモデルとしても幅広く活躍中の岡崎紗絵さんが、Apuweiser-riche（アプワイザー・リッシェ）の2025年秋コレクションを纏い登場しました。シンプルながらもリッチなムードを漂わせるラインナップは、仕事にもプライベートにも映える大人のワードローブ。公式オンラインショップ「Arpege story」では、岡崎さんが着こなす5ルックを公開中です。

秋を彩る最旬5ルックをチェック

公式オンラインショップ「Arpege story」では、岡崎紗絵さん着用のアプワイザー・リッシェ秋コーデを5スタイル公開。

例えば、洗練感を演出する「ジャケット\25,300×ワンピース\25,300」や、トレンドを取り入れた「シャツ\20,900×スカート\17,600」など、きれいめ派に嬉しいコーデが揃います。

すべて税込価格で、即購入できるアイテムも多数ラインナップ。

乾燥も静電気も解消♡ツーハッチの新作インナー「Urun」で叶えるうるおいケア

新作も続々♡店舗発売は10/2から

オンラインでは既に販売がスタートしていますが、一部アイテムは10月2日（木）から店舗で発売予定。

たとえば「インナー\13,200」「カーディガン\15,400」「ニット\14,300」など、秋の必須アイテムが登場。

女性らしい柔らかさを演出するデザインと上質な素材感で、オン・オフどちらのシーンも華やぎます。

岡崎紗絵が体現するアプワイザー・リッシェの魅力

ミスセブンティーン出身で、雑誌『Ray』の専属モデルとしても活躍した岡崎紗絵さん。現在は俳優としても注目を集める彼女が着こなすことで、アプワイザー・リッシェの大人可愛い世界観がより鮮明に。

シンプルなのに華やかで、日常にリッチさを添えるコーディネートは、秋の装いにぴったりです。

今すぐチェック！秋を彩る最旬ワードローブ

上品なトレンド感と女性らしい華やぎを両立したアプワイザー・リッシェの新作コレクション。岡崎紗絵さんが披露する5つのルックは、この秋の着こなしにすぐ取り入れたくなるスタイルばかりです。

オンラインショップ「Arpege story」では予約や即購入も可能なので、気になるアイテムは早めにチェックして♡お気に入りの一枚で、秋のワードローブをアップデートしてみてください。