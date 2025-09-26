現実にいたら会ってみたい『鬼滅の刃』のキャラクターランキング！ 2位は「冨岡義勇」、1位は？
All About ニュース編集部では、2025年9月17日、全国の10〜60代の男女300人を対象に『鬼滅の刃』のキャラクターに関するアンケートを実施しました。今回はその中から、現実にいたら会ってみたいと思う『鬼滅の刃』のキャラクターランキングの結果をご紹介します。
2位は、水柱・冨岡義勇。口数が少ないクールな印象と主人公・竈門炭治郎と妹・禰豆子（ねずこ）を命がけで守ろうとする責任感、水の呼吸拾壱ノ型「凪（なぎ）」を自身で編み出すなど、圧倒的な剣士としての強さが、性別を問わず人気を集めています。
普段は寡黙ながら、強い信念を感じる熱い部分もたびたび垣間見え、壮絶な過去を背負った孤独感や優しさ、天然な部分などギャップのあるキャラクターで多くのファンを魅了しています。
回答者からは、「とにかく顔が好きなので、会ってみたい」（40代女性／鹿児島県）、「『生殺与奪の』名台詞を生で聴きたいから笑」（20代女性／和歌山県）、「大好きなので」（50代女性／大阪府）、「オーラがすごそうだから」（30代女性／その他）、「現実にもいそうな雰囲気だから」（30代女性／北海道）などの声がありました。
1位は、炎柱・煉獄杏寿郎。幼いころから鍛え抜かれた剣技と闘志は、上弦の参・猗窩座に“至高の領域に近い”と言わしめるほどの圧倒的な強さ。面倒見がよく、豪快で明朗快活なキャラクターは、後輩やほかの柱からも慕われています。
母からの教えを守り、“弱き者を助ける”という使命感と正義感にあふれ、どんな状況でも信念を貫く熱い生きざまが、幅広い層のファンを魅了しています。
回答者からは、「どんなに疲れていても『うまい！！』って笑顔で励ましてくれそう。PTAも町内会も一瞬で人気者間違いなし」（30代女性／大阪府）、「活を入れて欲しい（笑）」（30代女性／神奈川県）、「熱さを体験してみたい」（40代男性／山形県）、「会うだけで元気をもらえそう！」（30代女性／茨城県）、「かっこいい。居るなら闘志を貰いたい」（30代男性／神奈川県）などのコメントが寄せられました。
※回答者からのコメントは原文ママです
福島 ゆき
アニメや漫画のレビュー、エンタメトピックスなどを中心に、オールジャンルで執筆中のライター。時々、店舗取材などのリポート記事も担当。All AboutおよびAll About NEWSでのライター歴は5年。
(文:福島 ゆき)
