　浜野まいかが所属するチェルシー・ウィメンのソニア・ボンパストル監督が、サッカー界で常態化している性差別について語った。英公共放送『BBC』が報じている。

　最近の調査で、「サッカー界で働く女性の78％が差別を経験した」というデータが出た。この件に関して問われると、昨季チェルシーを国内３冠に導いた45歳のフランス人指揮官は「驚くことではありません」と言い、印象的な実体験を明かした。

「私がヘッドコーチや監督になりたいと言った時、皆がほぼ最初にする質問が何か分かりますか？『４人の子どもの母親でありながら、トップクラブの監督を務めることは可能だと思う？』って聞いてくるんです。もし同じ場面に男性がいたら、絶対にそんな質問はしないと思います」
 
　そして、笑いながら「チェルシーではそうじゃなかったけどね」と付け加えたボンパストル監督は、今後に向けて「その分野ではまだ改善の余地があります。人々が正直に、勇気を持ってそれを提起してくれることを嬉しく思います」と想いを伝えた。

