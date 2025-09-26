「皆が最初にする質問は何だと思う？男性には絶対聞かない」浜野まいか所属チェルシー女子の名将が明かす性差別の実態
浜野まいかが所属するチェルシー・ウィメンのソニア・ボンパストル監督が、サッカー界で常態化している性差別について語った。英公共放送『BBC』が報じている。
最近の調査で、「サッカー界で働く女性の78％が差別を経験した」というデータが出た。この件に関して問われると、昨季チェルシーを国内３冠に導いた45歳のフランス人指揮官は「驚くことではありません」と言い、印象的な実体験を明かした。
「私がヘッドコーチや監督になりたいと言った時、皆がほぼ最初にする質問が何か分かりますか？『４人の子どもの母親でありながら、トップクラブの監督を務めることは可能だと思う？』って聞いてくるんです。もし同じ場面に男性がいたら、絶対にそんな質問はしないと思います」
そして、笑いながら「チェルシーではそうじゃなかったけどね」と付け加えたボンパストル監督は、今後に向けて「その分野ではまだ改善の余地があります。人々が正直に、勇気を持ってそれを提起してくれることを嬉しく思います」と想いを伝えた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】森保ジャパンのパワーランキング最新版！３位は板倉滉、２位は遠藤航、１位は？ サカダイ独自集計のTOP20を一挙紹介！
最近の調査で、「サッカー界で働く女性の78％が差別を経験した」というデータが出た。この件に関して問われると、昨季チェルシーを国内３冠に導いた45歳のフランス人指揮官は「驚くことではありません」と言い、印象的な実体験を明かした。
そして、笑いながら「チェルシーではそうじゃなかったけどね」と付け加えたボンパストル監督は、今後に向けて「その分野ではまだ改善の余地があります。人々が正直に、勇気を持ってそれを提起してくれることを嬉しく思います」と想いを伝えた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】森保ジャパンのパワーランキング最新版！３位は板倉滉、２位は遠藤航、１位は？ サカダイ独自集計のTOP20を一挙紹介！