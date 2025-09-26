俳優のユースケ・サンタマリア（54）が25日に放送されたテレビ東京「ナゼそこ？＋」3時間半スペシャル（後6・25）に出演。ドラマの撮影中に共演者との間に気まずい空気が流れた瞬間を明かした。

ゲスト出演した俳優のオダギリジョーが初監督作品を撮った際に出演者から激怒されたエピソードを披露すると、ユースケは「これ、怒るとかじゃないけど…昔オダギリくんとドラマを一回やって」と共演した出来事を切り出した。

共演したドラマでは「オダギリくんがミュージシャンでスターみたいな役で。俺がその専属マネジャーみたいなので」と説明し「ラジオのシーンで『バナナの皮』って曲名を言ったら曲が流れるんだけど、その曲がもの凄い変な曲で」と驚いた。

この曲を聞いて「オダギリくん、変な曲だね。これ」と伝えると、オダギリから「それ本当に僕の曲なんです」と返された。まさかの事実にユースケは「その時に怒ったわけじゃないのよ。オダギリくんは。ただ、俺とオダギリくんとの間に、もの凄い変な空気が流れた」と気まずい雰囲気となった。このことをオダギリも「覚えてます」と懐かしそうに笑った。