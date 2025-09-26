俳優の今田美桜が２６日、ＮＨＫ「あさイチ」に生出演。ヒロインを務めた朝ドラ「あんぱん」がこの日、最終回を迎えたが、クランクアップシーンを見直して涙する一幕があった。

今田を迎え、大吉は「終わっちゃったなあ」と言うと、華丸が「最終回を（ヒロインと）一緒に見るのは初めて」と嬉しそうに伝えた。大吉も「だいたい前の週にこられて、（最終回は）来週ですということが多かった」といい、華丸は「最終回どうなるんですか？それは言えないですっていうのがパターンだった」と今田を笑わせた。

その後、今田のクランクアップでのあいさつのＶＴＲが流れると、スタジオの今田は「思い出して…」と言うと、そっと涙をぬぐい「涙が出て来た」としんみり。すぐに横の鈴木奈穂子アナが「大丈夫ですか」ティッシュを差しだし、今田はそれを受け取り涙を拭いた。大吉も「オジサンのハンカチも置いてますから」と自分のハンカチも用意していると伝え、今田もニッコリだ。

最終回を終えた今の気持ちを聞かれた今田は「すごく晴れやかな気持ちではあります。１年間、いろんなことがありながら、本当に楽しかったなって。今日久しぶりにＮＨＫに来て懐かしい気持ちを思い出しながら」と振り返った。

大吉は「余韻に浸る間もなかったかもね。陸上がね」と今田が連日出演していた「世界陸上」に触れると、今田も「陸上に行っていたりしたので」と笑うと「それも終わって、今、ゆったり振り返っている感じ」と話していた。