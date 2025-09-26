上谷沙弥『ラヴィット！』で夢かなう 地上波23年ぶり女子プロレス生中継で号泣「本当に幸せです」
26日放送のTBS系バラエティー『ラヴィット！』（月〜金 前8：00）では、上谷沙弥のシーズンレギュラー卒業に伴い、地上波で23年ぶりとなる女子プロレス生中継が実現した。
【写真】『ラヴィット！』で夢をかなえた上谷沙弥
試合前に、上谷は「テレビを見ている人には伝わってないかもしれないけど（自分は）正真正銘のヒールのプロレスラーなんだよ！見最終日ということでね。本当のかっこいい姿を見せるために、生放送でガチのプロレスをやらせてくれ！生放送でプロレスをやるのが夢だったので、川島、頼む！」とコメント。
そんな上谷の夢をかなえるため、スターダム全面協力のもと、別スタジオにリングが設営され、ヤングライオネス・羽南との10分一本勝負が実現した。ヒールらしく、上谷は羽南への攻撃を強める中、羽南が反撃。『ラヴィット！』メンバーたちも上谷の勇姿を見守った。
羽南の猛攻を前に、カウント3ギリギリ手前で返し続ける上谷に、川島明も「沙弥さま！」とエール。最後はフラフラになりながらも技を決め続け、見事に勝利を収めた。試合後、上谷は「羽南、ありがとう！」とガッチリ握手を交わすかと思いきや、すぐさま突き放す”ヒール”っぷりで魅了した。翌日にはタイトルマッチも控える中、『ラヴィット！』ベルトを戴冠し「本当に…プロレスをたくさんの人に見てもらえて、本当にうれしいです。本当に、こういう機会を作ってくださった『ラヴィット！』のみなさんに感謝しています。みんなに囲まれて夢をかなえる瞬間を見届けてもらって、本当に幸せです。ありがとうございます！」と号泣しながら訴えた。
