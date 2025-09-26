ÉðËµ³¼ê¤¬ÆüÍË·à¾ì¡Ö¥¶¡¦¥í¥¤¥ä¥ë¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡×Âè£±ÏÃ¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡¡ËÜ»æ¥³¥é¥à´ó¹Æ¤ÎÁá¸«ÏÂ¿¿»á¤¬¸¶ºî
¡¡£±£°·î£±£²ÆüÊüÁ÷³«»Ï¤Î£Ô£Â£ÓÆüÍË·à¾ì¡Ö¥¶¡¦¥í¥¤¥ä¥ë¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡×¡ÊÆüÍË¡¦¸á¸å£¹»þ¡ËÂè£±ÏÃ¤ËÉðËµ³¼ê¤¬¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ½Ð±é¤¹¤ë¡£ÈÖÁÈ¤Î¸ø¼°£Ø¤¬£²£¶Æü¡¢È¯É½¤·¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¥À¡¼¥Ó¡¼¡¢ÍÇÏµÇ°¤ÎºÝ¤Ë¥¹¥Ý¡¼¥ÄÊóÃÎ¤Ë¥¨¥Ã¥»¡¼¡Ö¤Þ¤¿Ëþ°÷¤Î¶¥ÇÏ¾ì¤Ç¡×¤ò´ó¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¾®Àâ²È¡¦Áá¸«ÏÂ¿¿»á¤ÎÆ±Ì¾¾®Àâ¤¬¸¶ºî¡£¶¥ÇÏ¤ÎÀ¤³¦¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¤Ò¤¿¤¹¤éÌ´¤òÄÉ¤¤Â³¤±¤¿Ç®¤Âç¿Í¤¿¤Á¤¬¡¢²ÈÂ²¤äÃç´Ö¤¿¤Á¤È¤Îå«¤Ç´ñÀ×¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤¯¡¢¿Í´Ö¤È¶¥ÁöÇÏ¤Î£²£°Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ëÁÔÂç¤ÊÊª¸ì¤À¡£
¡¡Âè£±ÏÃ¤Ë¤Ï´ÝÅÄ¶³²ðµ³¼ê¡¢¿û¸¶Î´°ìµ³¼ê¡¢º£Â¼À»Æàµ³¼ê¤â¥²¥¹¥È½Ð±é¤òÍ½Äê¡£ÈÖÁÈ¸ø¼°¾¤Ç¤Ï¡Ö£´¿Í¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥·¡¼¥ó¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤Î¤«À§Èó¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£