Ä¹Åè°ìÌÐ¡Ö¥Ü¥±¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×ÂçÃ«æÆÊ¿¤ÎËÜÎÝÂÇ²¦Áè¤¤¤Ç´ª°ã¤¤¡Ö¤¢¤ì¡©54¹æ¤ÇÊÂ¤ó¤Ç¤Ê¤¤¡©¡×
¥¿¥ì¥ó¥ÈÄ¹Åè°ìÌÐ¡Ê59¡Ë¤¬26Æü¡¢¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ë¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ö±©Ä»¿µ°ì¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¥·¥ç¡¼¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸áÁ°8»þ¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ÂçÃ«æÆÊ¿¤ÎËÜÎÝÂÇ¿ô¤Ë´Ø¤¹¤ë¥³¥á¥ó¥È¤Ç¡Ö¥Ü¥±¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤ª¤ï¤Ó¤·¤¿¡£
ÃÏ¶è4Ï¢ÇÆ¤òÃ£À®¤·¤¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÏÃÂê¡£¼«¿È¤¬¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ë¶âÍË¤ËÍ¥¾¡¤¬·è¤Þ¤ê¡Ö¶âÍËÆü¤Ï¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤³¤ÎÏÃ¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤¬ÂçÊÑ¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤·¡×¤È¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£Â³¤±¤ÆÂçÃ«¤¬¼«¸ÊºÇÂ¿¥¿¥¤¤È¤Ê¤ë54¹æ¤òÊü¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï54¹æ¤Ç¥·¥å¥ï¥Ð¡¼¤ËÊÂ¤ó¤À¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡Ä¡×¤ÈÏÃ¤¹¤È¡¢¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤Î¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê±©Ä»¿µ°ì¤«¤é¡Ö¤¤¤ä¡¢ÊÂ¤ó¤Ç¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÄûÀµ¤ò¼õ¤±¤¿¡£
¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°ËÜÎÝÂÇ²¦Áè¤¤¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤Î¥·¥å¥ï¥Ð¡¼³°Ìî¼ê¤Ï¸½ºß¤Þ¤Ç¤Ë56¹æ¤òÊü¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÂçÃ«¤Ï2ËÜº¹¤ËÇ÷¤ë¡£°ìÌÐ¤Ï¡Ö¤¢¤ì¡©54¤ÇÊÂ¤ó¤Ç¤Ê¤¤¡©¡×¤È¼ó¤ò¤«¤·¤²¤ë¤È¡¢±©Ä»¤Ï¡Ö¡Ê¥·¥å¥ï¥Ð¡¼¤Ï¡Ë56¹Ô¤Ã¤Æ¤ë¤Î¡×¤ÈÀâÌÀ¡£°ìÌÐ¤Ï¡Ö²¶¡¢¤¤¤Ä¤Î¾ðÊó¤À¤í¤¦¡£¥Þ¥¸¤Ç¡ª¡©¡×¤È¶Ã¤¡¢¡Ö¤¨¤¨¡Á¤¹¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¥Ü¥±¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤ï¤Ó¤¿¡£
µ¤¤ò¼è¤êÄ¾¤·¤¿°ìÌÐ¤Ï¡ÖÅÓÃæ¤«¤é¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤â¤ä¤é¤ì¤Æ¡£¾¯¤·¤º¤Ä¥¤¥Ë¥ó¥°¿ô¤âÅêµå¿ô¤âÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡£½çÄ´¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¡¢¤Ê¤ª¤«¤Ä¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤Î¥Ú¡¼¥¹¤ÏÍî¤Á¤Ê¤¤¤È¤¦¡£¤¹¤´¤¤¤·¡×¤ÈÂçÃ«¤ò¾Î»¿¡£¡Ö¤Ç¤âÂçÃ«Áª¼ê¤¬°ìÈÖË¾¤à¤Î¤Ï¥Á¡¼¥à¤¬¾¡¤Ä¤³¤È¡£¼«Ê¬¤Î¸Ä¿Í¥¿¥¤¥È¥ë¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¤Í¡×¤È¤â¸ì¤Ã¤¿¡£