集英社は、「ジョジョの奇妙な冒険 TVアニメ原画集 AAA2」を9月26日に発売する。価格は3,300円。

本書はアニメ「ジョジョの奇妙な冒険」の原画集第2弾。第4部から第6部までの原画を約400枚以上収録している。

版権イラスト、スタンドビジュアルなどのカラーイラストを掲載しているほか、空条徐倫役の声優・ファイルーズあいさんとアニメスタッフによるクロストーク、最新作「スティール・ボール・ラン」制作陣による特別座談会も載っている。

さらにアニメ「岸辺露伴は動かない」の原画＆カラーイラストも特別収録されている。

【「ジョジョの奇妙な冒険 TVアニメ原画集 AAA2」内容紹介】

