¡¡¾®³Ø´Û¤Ï¡¢¥Þ¥ó¥¬¡Ö¥À¥¦¥Êー¤ª»Ð¤µ¤ó¤ÏÍ·¤Ó¤¿¤¤¡×¤Î2´¬¤ò9·î26Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï770±ß¡£¤Þ¤¿Æ±Æü¤Ë¤Ï¡¢¥ô¥¡¥ó¥¬ー¥ÉÆÃÊÌ¥«ー¥É¤Ä¤­ÆÃÁõÈÇ¤â1,540±ß¤ÇÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡£

¡¡ËÜºî¤Ï»³Âë·Ê»á¤¬¡Ö½µ´©¥³¥í¥³¥í¥³¥ß¥Ã¥¯¡×¤ÇÏ¢ºÜ¤·¤Æ¤¤¤ëºîÉÊ¡£¼ç¿Í¸ø¤Î¾¯Ç¯¡¦¿·Í¼À²¤¬¸ø±à¤ËÆÍÇ¡¸½¤ì¤¿¡ÈÆæ¤Î¤ª»Ð¤µ¤ó¡É¤È¥³¥í¥³¥í¥Û¥Óー¤ÇÍ·¤ÓÅÝ¤¹ËÜ³Ê¥Û¥Óー¥³¥á¥Ç¥£¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡2´¬¤Ç¤Ï¥ß¥Ë»Í¶î¤ä¥ô¥¡¥ó¥¬ー¥É¡¢BEYBLADE X¤Î¤Û¤«¡¢¥³¥í¥³¥íºîÉÊ¤Î¡Ö¥¦¥½¥Ä¥­¡ª¥´¥¯¥ªー¤¯¤ó¡×¤ä¡Ö¤×¤Ë¤ë¤Ï¤«¤ï¤¤¤¤¥¹¥é¥¤¥à¡×¤Ø¤Î°¦¤ò¤ª»Ð¤µ¤ó¤¬¤Ö¤Á¤Þ¤±¤ë¡£

¡¡¤Þ¤¿ÆÃÁõÈÇ¤ÎÉÕÏ¿¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¥«ー¥É¥Õ¥¡¥¤¥È!! ¥ô¥¡¥ó¥¬ー¥É¡×¤ÎÆÃÊÌÉÁ¤­²¼¤í¤·¥«ー¥É¡Ö¥³¥í¥³¥íÅª¥á¥½¥Ã¥É ¥À¥¦¥Êー¤ª»Ð¤µ¤ó¡×¤¬ÅÐ¾ì¡£¤½¤Î¤Û¤«¡ÖÍ·¤Ó¤Þ¤¯¤ê¥­¥é¥¹¥Æ¥Ã¥«ー 6¼ï¡×¡¢¡Ö¾þ¤Ã¤Æ³Ú¤·¤¤¡ª¤ª»Ð¤µ¤ó¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥Ý¥¹¥¿ー¡×¡¢¡Ö´¬Æ¬¥«¥éー°ú¤­½Ð¤·!¤ª»Ð¤µ¤óÂçÆÃ½¸¡×¤â´Þ¤à4¼ïÎà¤¬ÉÕÏ¿¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£

²èÁü¤Ï¾®³Ø´Û¤ÎºîÉÊ¥Úー¥¸¡Êhttps://shogakukan-comic.jp/book?isbn=9784099432171¡Ë¤è¤ê

¡Ú¡Ö¥À¥¦¥Êー¤ª»Ð¤µ¤ó¤ÏÍ·¤Ó¤¿¤¤¡×2´¬¤¢¤é¤¹¤¸¡Û

Ææ¤Î¤ª»Ð¤µ¤ó¡¢Í·¤Ó¤Ø¤ÎÍßË¾¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡ª
¸ø±à¤ËÆÍÇ¡¸½¤ì¡¢¾¯Ç¯¡¦¿·Í¼À²¤È¥³¥í¥³¥í¥Û¥Óー¤ÇÍ·¤ÓÅÝ¤¹Ææ¤Î¤ª»Ð¤µ¤ó¤Ï£²´¬¤Ç¤â¥Õ¥ë¥¹¥í¥Ã¥È¥ë¡ª
Âç¿Íµ¤¥Û¥Óー¤Î¥ß¥Ë»Í¶î¤ä¥ô¥¡¥ó¥¬ー¥É¡¢BEYBLADE X¤Î¤Û¤«¡¢¥³¥í¥³¥í¤ò¸ì¤ë¤Ë¤Ï³°¤»¤Ê¤¤Ì¾ºî¡Ø¥¦¥½¥Ä¥­¡ª¥´¥¯¥ªー¤¯¤ó¡Ù¡Ø¤×¤Ë¤ë¤Ï¤«¤ï¤¤¤¤¥¹¥é¥¤¥à¡Ù¤Ø¤Î°¦¤òÇ®ÎÌ200%¤Ç¤Ö¤Á¤Þ¤±¤ë¤ª»Ð¤µ¤ó¤ËËÝÏ®¤µ¤ì¤Þ¤¯¤ê¡ª