TUY

写真拡大

■台風第19号(ノグリー)

【画像】台風19号・20号の詳しい進路は

2025年09月26日07時10分発表
26日06時の実況
種別    台風
大きさ    -
強さ    -
存在地域    日本の東
中心位置    北緯32度00分 (32.0度)
東経153度50分 (153.8度)
進行方向、速さ    西南西 ゆっくり
中心気圧    985 hPa
中心付近の最大風速    30 m/s (55 kt)
最大瞬間風速    40 m/s (80 kt)
25m/s以上の暴風域    全域 75 km (40 NM)
15m/s以上の強風域    北西側 500 km (270 NM)
南東側 330 km (180 NM)

27日06時の予報
種別    台風
強さ    -
存在地域    日本のはるか東
予報円の中心    北緯31度50分 (31.8度)
東経155度30分 (155.5度)
進行方向、速さ    東 ゆっくり
中心気圧    985 hPa
中心付近の最大風速    30 m/s (55 kt)
最大瞬間風速    40 m/s (80 kt)
予報円の半径    95 km (50 NM)
暴風警戒域    全域 150 km (80 NM)

28日03時の予報
種別    台風
強さ    強い
存在地域    日本のはるか東
予報円の中心    北緯33度50分 (33.8度)
東経160度35分 (160.6度)
進行方向、速さ    東北東 25 km/h (13 kt)
中心気圧    975 hPa
中心付近の最大風速    35 m/s (65 kt)
最大瞬間風速    50 m/s (95 kt)
予報円の半径    155 km (85 NM)
暴風警戒域    南東側 320 km (175 NM)
北西側 270 km (145 NM)

29日03時の予報
種別    温帯低気圧
強さ    -
存在地域    アリューシャンの南
予報円の中心    北緯41度35分 (41.6度)
東経170度25分 (170.4度)
進行方向、速さ    北東 50 km/h (27 kt)
中心気圧    974 hPa
最大風速    35 m/s (70 kt)
最大瞬間風速    50 m/s (100 kt)
予報円の半径    300 km (160 NM)
暴風警戒域    南東側 480 km (260 NM)
北西側 410 km (220 NM)

■台風第20号(ブアローイ)

2025年09月26日06時45分発表
26日06時の実況
種別    台風
大きさ    -
強さ    -
存在地域    フィリピン
中心位置    北緯12度50分 (12.8度)
東経124度10分 (124.2度)
進行方向、速さ    西北西 40 km/h (22 kt)
中心気圧    990 hPa
中心付近の最大風速    25 m/s (50 kt)
最大瞬間風速    35 m/s (70 kt)
15m/s以上の強風域    東側 220 km (120 NM)
西側 165 km (90 NM)

26日18時の予報
種別    台風
強さ    -
存在地域    フィリピン
予報円の中心    北緯13度10分 (13.2度)
東経121度20分 (121.3度)
進行方向、速さ    西 25 km/h (14 kt)
中心気圧    990 hPa
中心付近の最大風速    25 m/s (50 kt)
最大瞬間風速    35 m/s (70 kt)
予報円の半径    85 km (45 NM)

27日06時の予報
種別    台風
強さ    -
存在地域    南シナ海
予報円の中心    北緯14度10分 (14.2度)
東経117度55分 (117.9度)
進行方向、速さ    西北西 30 km/h (17 kt)
中心気圧    980 hPa
中心付近の最大風速    30 m/s (60 kt)
最大瞬間風速    45 m/s (85 kt)
予報円の半径    120 km (65 NM)
暴風警戒域    全域 190 km (105 NM)

28日03時の予報
種別    台風
強さ    強い
存在地域    南シナ海
予報円の中心    北緯15度55分 (15.9度)
東経112度25分 (112.4度)
進行方向、速さ    西北西 30 km/h (16 kt)
中心気圧    955 hPa
中心付近の最大風速    40 m/s (80 kt)
最大瞬間風速    60 m/s (115 kt)
予報円の半径    210 km (115 NM)
暴風警戒域    全域 310 km (165 NM)

29日03時の予報
種別    台風
強さ    非常に強い
存在地域    トンキン湾
予報円の中心    北緯18度05分 (18.1度)
東経108度05分 (108.1度)
進行方向、速さ    西北西 20 km/h (12 kt)
中心気圧    950 hPa
中心付近の最大風速    45 m/s (85 kt)
最大瞬間風速    60 m/s (120 kt)
予報円の半径    300 km (160 NM)
暴風警戒域    全域 410 km (220 NM)

30日03時の予報
種別    台風
強さ    -
存在地域    ラオス
予報円の中心    北緯20度00分 (20.0度)
東経104度00分 (104.0度)
進行方向、速さ    西北西 20 km/h (11 kt)
中心気圧    992 hPa
中心付近の最大風速    23 m/s (45 kt)
最大瞬間風速    35 m/s (65 kt)
予報円の半径    370 km (200 NM)

01日03時の予報
種別    熱帯低気圧
強さ    -
存在地域    ラオス
予報円の中心    北緯20度50分 (20.8度)
東経101度30分 (101.5度)
進行方向、速さ    西北西 10 km/h (6 kt)
中心気圧    998 hPa
予報円の半径    460 km (250 NM)