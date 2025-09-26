【ダブル台風】台風20号は勢力を増し最大瞬間風速60メートル以上に 19号は今月いっぱい台風のままか 今後の進路と勢力を詳しく…気象庁発表
■台風第19号(ノグリー)
2025年09月26日07時10分発表
26日06時の実況
種別 台風
大きさ -
強さ -
存在地域 日本の東
中心位置 北緯32度00分 (32.0度)
東経153度50分 (153.8度)
進行方向、速さ 西南西 ゆっくり
中心気圧 985 hPa
中心付近の最大風速 30 m/s (55 kt)
最大瞬間風速 40 m/s (80 kt)
25m/s以上の暴風域 全域 75 km (40 NM)
15m/s以上の強風域 北西側 500 km (270 NM)
南東側 330 km (180 NM)
27日06時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 日本のはるか東
予報円の中心 北緯31度50分 (31.8度)
東経155度30分 (155.5度)
進行方向、速さ 東 ゆっくり
中心気圧 985 hPa
中心付近の最大風速 30 m/s (55 kt)
最大瞬間風速 40 m/s (80 kt)
予報円の半径 95 km (50 NM)
暴風警戒域 全域 150 km (80 NM)
28日03時の予報
種別 台風
強さ 強い
存在地域 日本のはるか東
予報円の中心 北緯33度50分 (33.8度)
東経160度35分 (160.6度)
進行方向、速さ 東北東 25 km/h (13 kt)
中心気圧 975 hPa
中心付近の最大風速 35 m/s (65 kt)
最大瞬間風速 50 m/s (95 kt)
予報円の半径 155 km (85 NM)
暴風警戒域 南東側 320 km (175 NM)
北西側 270 km (145 NM)
29日03時の予報
種別 温帯低気圧
強さ -
存在地域 アリューシャンの南
予報円の中心 北緯41度35分 (41.6度)
東経170度25分 (170.4度)
進行方向、速さ 北東 50 km/h (27 kt)
中心気圧 974 hPa
最大風速 35 m/s (70 kt)
最大瞬間風速 50 m/s (100 kt)
予報円の半径 300 km (160 NM)
暴風警戒域 南東側 480 km (260 NM)
北西側 410 km (220 NM)
■台風第20号(ブアローイ)
2025年09月26日06時45分発表
26日06時の実況
種別 台風
大きさ -
強さ -
存在地域 フィリピン
中心位置 北緯12度50分 (12.8度)
東経124度10分 (124.2度)
進行方向、速さ 西北西 40 km/h (22 kt)
中心気圧 990 hPa
中心付近の最大風速 25 m/s (50 kt)
最大瞬間風速 35 m/s (70 kt)
15m/s以上の強風域 東側 220 km (120 NM)
西側 165 km (90 NM)
26日18時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 フィリピン
予報円の中心 北緯13度10分 (13.2度)
東経121度20分 (121.3度)
進行方向、速さ 西 25 km/h (14 kt)
中心気圧 990 hPa
中心付近の最大風速 25 m/s (50 kt)
最大瞬間風速 35 m/s (70 kt)
予報円の半径 85 km (45 NM)
27日06時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 南シナ海
予報円の中心 北緯14度10分 (14.2度)
東経117度55分 (117.9度)
進行方向、速さ 西北西 30 km/h (17 kt)
中心気圧 980 hPa
中心付近の最大風速 30 m/s (60 kt)
最大瞬間風速 45 m/s (85 kt)
予報円の半径 120 km (65 NM)
暴風警戒域 全域 190 km (105 NM)
28日03時の予報
種別 台風
強さ 強い
存在地域 南シナ海
予報円の中心 北緯15度55分 (15.9度)
東経112度25分 (112.4度)
進行方向、速さ 西北西 30 km/h (16 kt)
中心気圧 955 hPa
中心付近の最大風速 40 m/s (80 kt)
最大瞬間風速 60 m/s (115 kt)
予報円の半径 210 km (115 NM)
暴風警戒域 全域 310 km (165 NM)
29日03時の予報
種別 台風
強さ 非常に強い
存在地域 トンキン湾
予報円の中心 北緯18度05分 (18.1度)
東経108度05分 (108.1度)
進行方向、速さ 西北西 20 km/h (12 kt)
中心気圧 950 hPa
中心付近の最大風速 45 m/s (85 kt)
最大瞬間風速 60 m/s (120 kt)
予報円の半径 300 km (160 NM)
暴風警戒域 全域 410 km (220 NM)
30日03時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 ラオス
予報円の中心 北緯20度00分 (20.0度)
東経104度00分 (104.0度)
進行方向、速さ 西北西 20 km/h (11 kt)
中心気圧 992 hPa
中心付近の最大風速 23 m/s (45 kt)
最大瞬間風速 35 m/s (65 kt)
予報円の半径 370 km (200 NM)
01日03時の予報
種別 熱帯低気圧
強さ -
存在地域 ラオス
予報円の中心 北緯20度50分 (20.8度)
東経101度30分 (101.5度)
進行方向、速さ 西北西 10 km/h (6 kt)
中心気圧 998 hPa
予報円の半径 460 km (250 NM)