ETF売買動向＝26日寄り付き、日経レバの売買代金は202億円と好調 ETF売買動向＝26日寄り付き、日経レバの売買代金は202億円と好調

26日寄り付きの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、9時16分時点でETF・ETN合計の売買代金が前日同時刻比38.2％増の507億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同45.5％増の366億円となっている。



個別ではＮＥＸＴ エネルギー資源 <1618> 、政策保有解消推進ＥＴＦ <2081> 、ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＮＡＳＤＡＱ－１００ <1545> 、Ｏｎｅ ＥＴＦ ＪＰＸ日経４００ <1474> 、ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳＳ＆Ｐ５００（為替ヘッジなし） <2633> など50銘柄が新高値。ＴＯＰＩＸベア２倍上場投信 <1356> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＴＯＰＩＸインバース <1457> 、ＴＯＰＩＸベア上場投信 <1569> 、ＮＺＡＭ 上場投信 ドイツ国債 ７－１０ <2091> が新安値をつけている。



そのほか目立った値動きではｉＦｒｅｅＥＴＦ中国グレーターベイエリア <2629> が11.60％高、ｉＦｒｅｅＥＴＦ 中国科創板 ５０（ＳＴＡＲ５０） <2628> が8.43％高、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ 白金上場投資信託 <1674> が5.97％高、純パラジウム上場信託（現物国内保管型） <1543> が4.32％高、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ パラジウム上場投資信託 <1675> が4.26％高と大幅な上昇。



日経平均株価が251円安と急落するなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ日経平均レバレッジ <1570> が売買代金202億3900万円となり東証全銘柄でトップ。過去5営業日における同時刻の平均売買代金190億3600万円も上回っている。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が34億8200万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が28億900万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が19億8400万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が16億7700万円、ＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が14億5300万円の売買代金となっている。



