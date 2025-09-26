意外な形で転がり込んだ勝利も、うれしさに変わりはない。「大和証券Mリーグ2025-26」9月25日の第2試合はKADOKAWAサクラナイツ・渋川難波（協会）が今期初トップを獲得。接戦のオーラス、ライバル同士の横移動により逆転を果たした。

【映像】激戦をくぐり抜けた渋川はホッとした笑顔

東家から渋川、EX風林火山・勝又健志（連盟）、BEAST X・東城りお（連盟）、渋谷ABEMAS・松本吉弘（協会）の並びで開始。渋川は序盤から苦しい展開で南入時点ではラス目。それでも南1局の親番でリーチ・七対子の4800点を東城からアガり、反撃を開始した。

同1本場、渋川は手牌全てがソウズで埋まる大チャンス。ピンズで両面リーチを打てる場面もあったが、一発長打狙いでピンズ外しのルートを選択した。何を引くか、また鳴ける牌が出た場合にどう鳴くか。難しい選択を迫られる中で、渋川の決断は鋭かった。松本から打たれた6索をチーして、カン7索待ちでテンパイ。松本のリーチとのめくりあいとなった。その松本から7索が打たれ、渋川は清一色の1万2000点をゲット。2着目へ浮上した。

親番は落ちたものの、渋川は南2局に4000点のツモ。さらに南3局は4巡目リーチをすぐにツモって2700点の加点に成功。トップ目勝又と2100点差で迎えた南4局、勝又が南をポンして逃げ切りを図り、渋川の手は遅い。しかし最速でテンパイしたのは3着目の東城。平和・赤・ドラをテンパイし、リーチをかけても着順上昇が見込めないためダマテンに。これに勝又が放銃し3900点の失点。渋川が逆転トップに立ち、試合を締めくくった。

ライバルの放銃で掴んだ勝利。試合後の渋川は「見事なトップと言われるとちょっと照れちゃう。でもトップはトップなんで！」とはにかんだ。第1試合に登板し3着だった新人の阿久津翔太（連盟）が「慎重に行き過ぎた」と反省していたと明かし、「僕が本当のラフを見せてやると思っていたら、ボカボカ放銃して（笑）。良かったですね、帰って来て」と渋川らしいユーモアで場を和ませた。

この日はリーグ初の2試合同時開催。入場シーンがカットされたことについては「僕は入場が一番緊張する。最初から座っていると緊張が和らぐ。これは僕が一番得をした」と笑顔。「2試合目は僕の指定席になるかも」と冗談交じりに語った。ルーキーを迎えた新体制の中で、自らも結果を残した“魔神”渋川。リーグ4年目の存在感はさらに増し、チームの支柱として頼もしさを見せつけた。

【第2試合結果】

1着 KADOKAWAサクラナイツ・渋川難波（協会）3万3800点／＋53.8

2着 EX風林火山・勝又健志（連盟）3万2000点／＋12.0

3着 BEAST X・東城りお（連盟）2万1300点／▲18.7

4着 渋谷ABEMAS・松本吉弘（協会）1万2900点／▲47.1

【9月25日終了時点での成績】

1位 EX風林火山 ＋132.1（6/120）

2位 KADOKAWAサクラナイツ ＋131.6（4/120）

3位 TEAM雷電 ＋107.4（8/120）

4位 U-NEXT Pirates ＋82.7（8/120）

5位 BEAST X ＋1.3（8/120）

6位 赤坂ドリブンズ ▲23.3（4/120）

7位 KONAMI麻雀格闘倶楽部 ▲47.6（6/120）

8位 EARTH JETS ▲73.2（6/120）

9位 渋谷ABEMAS ▲123.4（8/120）

10位 セガサミーフェニックス ▲187.6（6/120）

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

