»³ËÜÍ³¿¡¡£²£°£°Ã¥»°¿¶¤ÎÍ×°ø¤È¤Ï¡©¡Ö¤É¤Îµå¼ï¤â°ÂÄê¤·¤Æ¡×¡ÖÁê¼ê¤â¤·¤Ã¤«¤ê¸¦µæ¤·¤Æ¡×°ìÎ®ÀèÈ¯Åê¼ê¤Î°Î¶È¡¡´¿´î¤ÎÈþ¼ò¤Ï¡Ö¤¿¤¯¤µ¤óÆ¯¤±¤¿Ê¬ºÇ¹â¡×¡Ú°ìÌä°ìÅú¡Û
¡¡¡Ö¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ð¥Ã¥¯¥¹£°¡Ý£¸¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡×¡Ê£²£µÆü¡¢¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡Ë
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬Âç¾¡¤Ç£´Ç¯Ï¢Â³¤ÎÃÏ¶èÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¤¬£¶²óÌµ¼ºÅÀ¤Î¹¥Åê¤Ç£±£²¾¡ÌÜ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¤µ¤é¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼¤Ç°ìÎ®ÀèÈ¯Åê¼ê¤Î¾Ú¤È¤µ¤ì¤ë¥·¡¼¥º¥ó£²£°£°Ã¥»°¿¶¤Ë¤âÅþÃ£¤·¤¿¡£
¡¡¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¥Õ¥¡¥¤¥È¸å¡¢»³ËÜ¤Ï£²£°£°Ã¥»°¿¶¤ÎÍ×°ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤É¤Îµå¼ï¤â°ÂÄê¤·¤ÆÅê¤²¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤¬°ìÈÖÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢Áê¼ê¤Î¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤Î¤³¤È¤â¸¦µæ¤·¤Æ¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¼«Ê¬¤ÎÅêµå¤¬¤Ç¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡¢º´¡¹ÌÚÏ¯´õÅê¼ê¤ÎÂ¸ºß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡ÖÏ¯´õ¤âÌá¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¾»Ê¿¤µ¤ó¤â°ÂÄê¤·¤ÆÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤Î¤Ç¡£ËÍ¤âÉé¤±¤º¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê»Å»ö¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¼¡¤Ê¤ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¡£
¡¡°Ê²¼¡¢»³ËÜ¤È¤Î°ìÌä°ìÅú¡£
¡¡¡Ýº£¥·¡¼¥º¥ó£±²óÌÜ¤Î¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¥Õ¥¡¥¤¥È¡£
¡¡¡ÖºÇ¹â¤Ç¤¹¡×
¡¡¡Ýº£Æü¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤Ï¡©
¡¡¡ÖÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ»î¹ç¤ËÆþ¤ì¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢ÅÀº¹¤¬Î¥¤ì¤¿¸å¤â¤·¤Ã¤«¤ê½¸Ãæ¤·¤ÆÅê¤²¤é¤ì¤¿¡£¤¤¤¤Åêµå¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¡ÝÀèÈ¯¤ÎÃæ¿´¤È¤·¤Æ¡¢¥í¡¼¥Æ¤ò¼é¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö£±Ç¯¡¢ÂÎÄ´¤è¤¯¤¤¤±¤¿¤Î¤Ç¤è¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢µîÇ¯¤Ï¡Ê¥±¥¬¤Ç¡ËÈ´¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿Ê¬¡¢º£Ç¯¤Ï£±Ç¯¥Á¡¼¥à¤ÎÀïÎÏ¤È¤·¤Æ¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ï¤¹¤´¤¯¤è¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿·ë²Ì¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡¡Ý¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤Ø¤ÎÊúÉé¡£
¡¡¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯¾¡¤Ä¤À¤±¤Ê¤Î¤Ç¡¢Á´ÎÏ¤Ç´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¡Ý¼«Ê¬¤¬Åê¤²¤¿»î¹ç¤ÇÍ¥¾¡¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡¡Ö¤Á¤ç¤¦¤É²ó¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤ê½¸Ãæ¤·¤ÆÅê¤²¤è¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¡Ýº£Ç¯¤Ï¤ª¼ò¤ÎÌ£¤¬°ã¤¦¤«¡©
¡¡¡Ö¤¿¤¯¤µ¤óÆ¯¤±¤¿Ê¬¡¢ºÇ¹â¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡¡ÝÃ¥»°¿¶¤¬£²£°£±¤À¤¬¡¢Í×°ø¤Ï¡©
¡¡¡Ö¤É¤Îµå¼ï¤â°ÂÄê¤·¤ÆÅê¤²¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢º£Ç¯¤Ï¡£¤½¤ì¤¬°ìÈÖ¤è¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡£Áê¼ê¤Î¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤Î¤³¤È¤â¤·¤Ã¤«¤ê¸¦µæ¤·¤Æ¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¼«Ê¬¤ÎÅêµå¤¬¤Ç¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¡ÝµîÇ¯¤Èº£Ç¯¤Ç¤Ï½¼¼ÂÅÙ¤Ï°ã¤¦¤«¡£
¡¡¡Ö¥·¡¼¥º¥ó¤ËÄ©¤àµ¤»ý¤Á¤Ï¡¢ËèÇ¯£±£°£°¡ó¤ÇÆþ¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤ÏÆÃ¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡££±Ç¯´Ö¤·¤Ã¤«¤ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç¤¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤¯´¶¤¸¤Þ¤¹¡×
¡¡¡ÝÂçÃ«¤µ¤ó¤Ï»³ËÜ¤ò¥¨¡¼¥¹¤À¤È¡£ÆüËÜ¿Í£³¿Í¤ÇÄ©¤à¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¡£
¡¡¡ÖÏ¯´õ¤âÌá¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢æÆÊ¿¤µ¤ó¤â°ÂÄê¤·¤ÆÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤Î¤Ç¡£ËÍ¤âÉé¤±¤º¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê»Å»ö¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¾¡Íø¤Ë¤Ê¤ó¤È¤«¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¡ÝËÉ¸æÎ¨¤â¥ê¡¼¥°£²°Ì£²¡¦£´£¹¡£
¡¡¡Ö¤Þ¤º¤Ï£±Ç¯¤òÄÌ¤·¤Æ¤¤¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬¤Ç¤¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¤è¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤½¤ì¤¬ËÉ¸æÎ¨¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢»°¿¶¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿Êý¤Ë¤¹¤´¤¯´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×