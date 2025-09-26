PSYCHIC FEVERの新曲「SWISH DAT」が、佐藤大樹 （EXILE／FANTASTICS）が主演を務める特撮ドラマ『仮面の忍者 赤影』（テレビ朝日系関東ローカル）のオープニング曲に決定した。

『仮面の忍者 赤影』は、『三国志』など数多くの名作で知られる漫画家・横山光輝氏が手がけた人気忍者漫画。その原作を実写化した伝説の特撮時代劇『仮面の忍者 赤影』（1967年）は昭和の子供たちをクギ付けにした、『スーパー戦隊』をはじめとするヒーロー番組の《元祖》とも呼べるテレビドラマとなり、今回約60年振りに実写ドラマ化される。日本映画界が誇る巨匠・三池崇史監督×佐藤大樹 （EXILE／FANTASTICS）という夢のコラボによって赤影が令和に再び参上するかたちだ。

オープニング曲となる新曲「SWISH DAT」は、PSYCHIC FEVERがドラマのために書き下ろした作品となる。PSYCHIC FEVERの楽曲スタイルであるアーバンミュージック＝HIPHOP/R&Bを基調に、ドラマの世界観である“和”の要素を取り入れた楽曲に仕上がっており、ドラマの内容や時代背景に寄り添いながら、令和を生きる彼らならではの歌詞表現も注目ポイントだ。

「SWISH DAT」は2025年10月24日（金）にリリース予定。PSYCHIC FEVERからのコメントも到着した。

◆ ◆ ◆

■PSYCHIC FEVERコメント

この度、ドラマ『仮面の忍者 赤影』のオープニング曲を、僕たち PSYCHIC FEVER が務めさせていただくことになりました！！

ドラマのために書き下ろされた新曲 「SWISH DAT」 は、HIPHOP/R&B を基調に、“和”の世界観やドラマに登場する忍者の「光」と「影」を歌詞に落とし込んだ一曲です。

この楽曲をきっかけに、日本の文化である “忍者” を世界中の皆さんに知っていただけるよう、少しでも盛り上げていけたら嬉しいです！！

10月24日（金）リリース、ぜひ楽しみにしていてください！！

◆ ◆ ◆

New Single「SWISH DAT」

2025年10月24日（金）リリース

作詞：AMBASS

作曲：SKY BEATZ, Lil’Yukichi, Yung as kody

『仮面の忍者 赤影』

放送日時：2025年10月26日（日）〜

毎週日曜日24時10分〜24時40分 テレビ朝日系関東ローカル 〈あらすじ〉

織田信長の天下統一が目前に迫った頃、琵琶湖の南に《金目教（きんめきょう）》という怪しい宗教がはびこっていた。それを信じない者は恐ろしいたたりに見舞われるという――。信長は《金目教》の実態を秘密裏に探るため《仮面の忍者》を頼ることに…。

忍びとして影に生きる青年（佐藤大樹）が、やがて《仮面の忍者 赤影》として立ち上がる物語が幕を開ける。 出演： 佐藤大樹 （EXILE／FANTASTICS） 木村慧人（FANTASTICS） 加藤諒 山本千尋

勝矢 小野塚勇人 元木聖也 柄本時生 忍成修吾

原作：横山光輝（『仮面の忍者 赤影』）

脚本：渡辺雄介

総監督・監督：三池崇史

ゼネラルプロデューサー：横地郁英（テレビ朝日）

協力プロデューサー：服部宣之（テレビ朝日）

プロデューサー：大内 萌（テレビ朝日）、秋山貴人（テレビ朝日）、栗生一馬（東映）

石粼宏哉（東映）、瀧島南美（東映）、坂 美佐子（OLM）

制作プロダクション：東映京都撮影所 OLM

制作：テレビ朝日 東映

＜BALLISTIK BOYZ×PSYCHIC FEVER SPECIAL STAGE 2025 “THE FESTIVAL”〜年末大感謝祭〜＞

2025年12月28日(日)LaLa arena TOKYO-BAY

開場 16:00 / 開演 17:00

出演:BALLISTIK BOYZ、PSYCHIC FEVER