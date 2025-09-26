敵地ダイヤモンドバックス戦

米大リーグのドジャースは25日（日本時間26日）、敵地でダイヤモンドバックスと戦い、8-0で勝利。4年連続の地区優勝を決めた。試合後にはシャンパンファイトが行われたが、そこでは大谷に“異変”が発生。米記者が注目していた。

明らかに周りの人間が多かった。ゴーグルを着けて優勝の美酒を楽しむ大谷。会場内では報道陣の取材も受けていた。防水のためカバーのかかったマイクを向けられ、楽しんで眠いのか、目が痛いのか瞼が下がっているようにも見える。こんなときでも大谷の人気ぶりが浮き彫りになっていた。

シャンパンファイト中の大谷の様子に米記者も注目。米カリフォルニア州地元紙「オレンジカウンティ・レジスター」のドジャース番ビル・プランケット記者は自身のXに「MVP最有力候補、ショウヘイ・オオタニ」と記し、囲まれる大谷の写真を投稿。「USAトゥデイ」のボブ・ナイチンゲール記者もXに「ショウヘイ・オオタニはセレブレーションを楽しんでいる」として、少し眠そうに見える大谷の写真を投稿した。

ナイチンゲール記者の投稿には米ファンから「ショウヘイ・オオタニは史上最高だ」「なんでそんなズームしているんだ」「素晴らしい写真だ」「なんだこの写真は」「今回はゴーグルをちゃんとつけてる。学んだ」「仕事の後に親としての役割を忘れて、酔っ払いすぎているお父さんみたい」など表情に注目したコメントが書き込まれた。

この試合、地区優勝のマジック1で迎えたドジャースは2回にフリーマン、パヘスの連続ホームランなどで4点を先制。4回にも大谷が54号2ランを放つなど4点を追加した。先発の山本はスプリットとカーブを中心に凡打の山を築き、6回を4安打7奪三振、無失点の快投。救援陣もダイヤモンドバックスに得点を与えず、8-0と完勝した。



