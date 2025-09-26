日本テレビ系情報バラエティー番組「ＤａｙＤａｙ．」（月〜金曜・午前９時）は２６日、ドジャースのナ・リーグ西地区優勝を果たしたことを速報した。

ドジャースは２５日（日本時間２６日）、敵地・ダイヤモンドバックス戦に勝って、３試合を残して４年連続となる地区優勝を決めた。大谷、山本由伸投手（２７）はともに加入から２年連続で地区優勝。佐々木朗希投手（２３）も苦しみながら加入１年目で初の歓喜を味わった。ドジャースは３０日（同１０月１日）に開幕するワイルドカードシリーズからポストシーズンがスタート。球団史上初となる２年連続ワールドシリーズ制覇を狙う戦いに挑む。

ＭＣの武田真一アナウンサーが「８―０で勝ちましてドジャースが地区優勝を決めました」と紹介すると、スタジオ共演者らは大拍手。さらに「山本が投げ、大谷が打って優勝を決めたという」と伝えた。

これにともにＭＣを務める山里亮太は「伝説だよ！」と感激の様子。コメンテーターのタレント・野呂佳代は「この時代に生きていて良かったっていうところですかね〜」と満面の笑みだった。