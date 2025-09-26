「今着る服がない」→【ユニクロ】で解決！ 大人が買い足したい♡「夏 → 秋アイテム」

季節の変わり目は「着る服がない！」と慌てがち……そんな人は【ユニクロ】のアイテムが問題解決してくれるかも。Tシャツ代わりに着られそうなニットや暑い日でも快適なドライ機能付きのパンツなど、まだ日中は汗ばむ今の季節から秋本番まで使えるアイテムが揃っています。大人が買い足したい上品見えするアイテムをピックアップしたので、参考にしてみて。

Tシャツ代わりにもなりそうな上品ニット

【ユニクロ】「ウォッシャブルミラノリブセーター / 半袖」\1,990（税込・セール価格）

ショート丈のシンプルなリブニット。ハリ感のある素材のため上品な雰囲気です。ボクシーシルエットのゆるさがこなれ感を演出し、今っぽさも演出してくれそう。袖は長めなので気になる二の腕も自然にカモフラージュしてくれます。セットアップ対象のフレアスカートもリリースされているため組み合わせできるほか、ショート丈なのでそのほかのさまざまなボトムスとも好相性の予感。Tシャツのように洗濯機で洗えるのも、まだ暑い季節に嬉しいポイントです。

ナチュラルな風合いが魅力のポロ襟ニット

【ユニクロ】「リブポロカーディガン / 半袖」\2,990（税込）

ふっくらとして着心地が良さそうなポロ襟カーディガン。表面のナチュラルな風合いも魅力です。一枚でもサマ見えしますが、ボタンを開けて羽織としてのレイヤードコーデも素敵。襟付きのためきちんと見えするのでオフィスでも活躍しそう。スッキリシルエットのため、ワイドなボトムスと合わせるとバランスよく着こなせそうです。

羽織としても使える優秀ワンピ

【ユニクロ】「オーバーサイズシャツワンピース」\3,990（税込）

コットンブレンド素材のシャツワンピース。オーバーサイズデザインのため体のラインを拾いにくく体型カバーが期待できるのが嬉しいところです。ワンピース単体としてはもちろん、ややミニ丈なので大人女性にはスカートやパンツとのレイヤードもおすすめ。ボタンを閉じてエレガントに、上部のボタンをはずして抜け感を出したりと、着こなしの幅も広がりそう。羽織としても重宝するので、秋のワードローブに加えたい一枚です。

ドライ機能付き！ ドレープ感があり上品見えするパンツ

【ユニクロ】「クレープジャージーストレートパンツ」\2,990（税込）

公式サイトによると「快適さとモダンでエッジの効いた洗練さを合わせ持つクレープジャージー素材」を使用した、伸縮性があり快適な穿き心地も期待できそうなストレートパンツ。きれいな落ち感と適度な光沢で上品見えも叶いそうです。まだ汗ばむ暑さの時期に嬉しいドライ機能付き、その一方でカラー展開には秋っぽいシックなダークカラーが揃っています。丈の長さもショート・レギュラー・ロングの3パターンあるので、スタイリングに合わせて好みの丈を見つけられそう。

※すべての商品情報・画像はユニクロ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Yuri.H