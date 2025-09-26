Ｕ―２０Ｗ杯チリ大会（２７日開幕、決勝１０月１９日）に臨む日本代表の船越優蔵監督が２６日、チリ・サンティアゴからオンライン取材に応じ、大会への意気込みを語った。

＊ ＊ ＊

船越監督は「キャプテンは市原です」と語り、今大会の主将を大宮ＤＦ市原吏音に託すことを明言した。

「明るい性格で、物怖じせず、自分の意見をしっかり伝えられるところは彼のいいところ。周りも見えるし、リーダーにふさわしいと思っています。我々（スタッフ）と選手の間に入ることは難しいことだが、彼が適任だと思います」と話した。

全員に当事者意識を持ってほしいという思いから副キャプテンは置かず「全員」という形をとった。指揮官は「全員が戦力で全員が主役」と期待を寄せた。

２４チームが参加する大会は２７日に開幕。日本は１次リーグでエジプト、チリ、ニュージーランドと対戦する。

船越監督は「今日もいいトレーニングができた。日中は過ごしやすく、グランドや食事など環境は申し分ない。けが人が出ることもなく、明るく元気にトレーニングができています」とチーム状況に手応えを示した。

試合は「Ｊ ＳＰＯＲＴＳ」で生中継、「Ｊ ＳＰＯＲＴＳオンデマンド」で生配信される。