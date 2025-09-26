◆米大リーグ ダイヤモンドバックス０―８ドジャース（２５日、米アリゾナ州フェニックス＝チェースフィールド）

ナ・リーグ西地区のドジャースが２５日（日本時間２６日）、敵地でダイヤモンドバックスに快勝し、４年連続となる地区優勝を決めた。先発した山本由伸投手（２７）が６回４安打無失点の好投で試合を作って１２勝目をつかむと、「１番・指名打者」でスタメン出場した大谷翔平投手（３１）が、４点をリードした４回１死二塁の３打席目に、試合を決める５４号２ランを放って、日本人コンビが大きく活躍した。リリーフに回っている佐々木朗希投手（２３）のこの日の登板はなかった。

地元局ＳＮＬＡは試合後のシャンパンファイトの様子を中継。好投した山本の今シーズンを振り返った。「あと少し援護があれば１８勝できたはずだ」と番組ＭＣから話をふられた解説のＡ・ゴンザレス氏は「本当にその通り。彼は真のエースだ。それをシーズンを通して証明してきた。５日に１回マウンドに立つたびに、必ずチームに勝つチャンスを与えた。打線の援護さえあれば、２０勝投手になっていたかもしれない。そんな言葉で表現できるシーズンだった。彼は“真の投手”で、それが私が一番評価しているところです」と絶賛した。

同様に解説のＪ・ヘアストン氏も「彼は今まさに全盛期に入り始めている。投球術を知っているし、多彩な球種を持っている。打者を常に手玉に取っているんだ。どんどん良くなっていく姿を見るのは本当に楽しい。間違いなくエースであり、野球界全体でもトップクラスの投手だよ」とドジャース先発陣を支え続け、優勝決定戦でも存在感を発揮した山本への賛辞を惜しまなかった。