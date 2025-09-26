テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜・午前８時）は２６日、ナ・リーグ西地区のドジャースが２５日（日本時間２６日）、敵地でダイヤモンドバックスに快勝し、４年連続となる地区優勝を決めたことを速報した。

先発した山本由伸投手が６回４安打無失点の好投で試合を作って１２勝目をつかむと、「１番・指名打者」でスタメン出場した大谷翔平投手が、４点をリードした４回１死二塁の３打席目に、試合を決める５４号２ランを放って、日本人コンビが大きく活躍した。

番組は、敵地でのシャンパンファイトを行った大谷と山本のインタビューを速報した。大谷は「みんなここを目指してやってきた。この先あと３回ある」と世界一連覇に意欲を見せた。ドジャースで二刀流としての初のシーズン「ちょっと出遅れはしましたけど、これから先に合わせてやってきたつもり。どう進んでいくか分からないが、自分の仕事を一人一人がやっていければ」とポストシーズンでの二刀流を見据えていた。

大谷のＶＴＲは周囲の音が大きかったため司会の羽鳥慎一アナウンサーは「大谷さん、会場が盛り上がっているなっていう雰囲気しか伝わってこなかった」と指摘。コメンテーターを務めるタレントの長嶋一茂も「ほぼ何しゃべっているかわからなかった」と明かした。羽鳥アナは「難しいですね。カメラのマイクでとっているとなかなか難しいのかなぁ」と説明し長嶋も「しょうがないですね」と納得していた。