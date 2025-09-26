韓国で「お笑い界の大御所」と呼ばれたコメディアンのチョン・ユソンさんが76歳で死去した。

9月25日、大韓民国放送コメディアン協会によると、チョン・ユソンさんは肺気胸で全州（チョンジュ）の総合病院に入院していたが、症状が悪化しこの日の午後9時5分ごろ息を引き取った。

気胸とは、肺にできた気泡（空気の袋）が破れて胸膜に空気が漏れて、その圧力で肺の一部が収縮する疾患だ。

故人は過去に肺炎を患い、新型コロナウイルス後遺症にも苦しんできた。最近は気胸のため肺の一部を切除する手術も受けていた。

チョン・ユソンさんは1969年にTBC放送『ショーショーショー』の作家としてデビューした後、コメディアンに転向し、『ユーモア1番地』『ギャグコンサート』などで多彩なお笑いを披露した。その後も活発にテレビと舞台を行き来しながら活動し、芸苑（イェウォン）芸術大学教授、MBC（文化放送）ラジオ『女性時代』『今はラジオ時代』のMCも務めた。

喜劇人（今で言うお笑い芸人のこと）が「コメディアン」と呼ばれていた時代に「ギャグマン」という言葉を最初に使った人物としても知られている。お笑い志望の若者を集めて育成し舞台に立つ機会を与えるなど、その人柄から厚い信頼を集め、「お笑い界の大御所」と呼ばれた。

最近、痩せた姿がソーシャルメディアに公開され健康不安が取り沙汰され、8月の釜山（プサン）コメディーフェスティバル関連イベントに参加する予定だったが、健康悪化により直前で不参加となった。

遺族には娘のチェビさんがおり、葬儀はお笑い界による「喜劇人葬」として営まれる。故人が生前に活発に活動した韓国の公共放送KBS一帯で追悼式が行われる予定だ。弔問所はソウル峨山（アサン）病院に設けられた。