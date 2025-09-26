﻿ 22日の自民党総裁選（10月4日投開票）の所見発表で高市早苗前経済安保相が引用した歌人・大伴家持には、こんな歌がある。

〈この見ゆる 雲ほびこりて との曇り 雨も降らぬか 心足らひに〉

日照りが続き田畑が枯れる中、国守たる家持は「ここに見える雲が広がって雨も降ってくれないか」と詠んだ。為政者としての責任を感じさせる一首だが、翻って高市氏はどうか。長引く物価高で干上がった家計に追い打ちをかけようとしている。

高市氏は経済通を自任するが、24日の日本記者クラブ主催の討論会でも、改めてアベノミクスの二番煎じのような持論を展開。物価抑制とは真逆の積極財政にこだわりを見せた。

昨年の総裁選で「金利を今、上げるのはアホ」と発言したことについて、「金利が急激に上がった場合、（投資などに）企業がお金を回せるのか、（住宅ローン金利の支払いで）若い方々がお困りになるんじゃないか」「少し心配な状況だった」と説明。日銀の利上げを牽制しつつ、積極財政がインフレを加速させるとの懸念に関しては、「家計支援と供給力投資を同時に行うことで、賃金主導の緩やかなインフレに移行させる」と訴えた。

経済評論家の斎藤満氏が言う。

「企業への投資が生産性向上につながればインフレを抑制できる可能性はありますが、同じことをアベノミクスで散々やった結果、生産性の向上につながりませんでした。赤字国債を出してでも景気を刺激するつもりなら、金融は引き締めなければいけませんが、高市さんは逆。財政も金融も緩和一辺倒で、むしろ円安・インフレを加速させない方が不思議。『緩やかなインフレ』と主張していますが、政策は極めてインフレ促進的です」

■物価高抑制策が皆無

総裁候補の誰もが「物価高対策」を掲げるが、減税や補助金が中心。誰も「物価抑制策」を打ち出していない。

「補助金や助成金といったバラマキは、それ自体が物価高の要因ですし、生産性向上の伴わない賃上げはコスト増として跳ね返ってきます。まず物価抑制のために利上げを急ぐべきなのに、インフレを放置して財政で穴埋めしようとしている。まるでタコが自分の足を食べるようなものです」（斎藤満氏）

高市氏の「サナエノミクス」は“恵みの雨”になりはしない。

