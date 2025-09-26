【経済ニュースの核心】

「サナエノミクス」が苦しい家計に追い打ち！ 物価高ガン無視で“利上げ牽制→インフレ加速”のトンチンカン

先週、日経平均株価が終値で初めて4万5000円を超え、史上最高値を更新した。消費者物価の上昇で、インフレに強い株式が買われているともみられるが、株価上昇による含み益の拡大という「資産効果」は、富裕層の高額消費に見られない。バブル景気の史上最高値の更新とは根本的に違う。

日本百貨店協会の7月（8月25日発表）全国百貨店売上高は、店舗数調整後で前年比6.2％減の4683億円と6カ月連続で前年を割り込んだ。インバウンド（訪日外国人）の免税売上高は同36.3％減。富裕層が多く住む東京地区百貨店の美術・宝飾・貴金属の売上高は同4.0％減と低迷した。

8月の全国消費者物価指数（2020年=100）は、価格変動の大きい生鮮食品を除く総合指数が111.6と前年同月比2.7％上昇、プラスは48カ月連続だ。株式投資を行う富裕層は、生活にゆとりが十分あり、物価上昇は気にかけず高額品を購入と考えるのだが……。

日銀が9月18日に発表した4〜6月期の資金循環統計（速報）によると、6月末時点で個人の金融資産残高は2239兆円。株高で株式や投資信託の残高が拡大し、24年末時点の2233兆円を上回り過去最高を更新した。その内訳は、株式等が24年6月末比4.9％増の294兆円（21年末231兆円）、投資信託は同9.0％増の140兆円（同91兆円）とともに過去最高で、金（ゴールド）も保有する富裕層の資産は確実に増加し笑みがあふれていよう。

野村総合研究所（NRI）によれば、預貯金、株式、債券、投資信託や年金保険など世帯として保有する金融資産合計額から借入金などの負債を差し引いた「純金融資産保有額」を基に、総世帯を5つの階層に分類、おのおのの世帯数と資産保有額を推計（23年）、純金融資産保有額が1億円以上5億円未満の「富裕層」、および同5億円以上の「超富裕層」を合わせると165.3万世帯（富裕層153.5万世帯、超富裕層11.8万世帯）で、21年の148.5万世帯から11％増加した。

■日銀ETF売却の影響は

日銀は9月19日の金融政策決定会合でETFを簿価ベースで年3300億円程度のペースで市場売却することを決定した。植田和男総裁は会合終了後の記者会見で、ETF売却の完了時期に関し「100年以上かかることになる」と述べた。日銀の保有ETFの簿価は約37兆円、3月末時点の時価は約70兆円である。

この日銀のETF売却で富裕層の投資行動に変化が起きるだろうか。都心では「億ション」が売れているが、「消費は美徳」と高額品の消費行動にも変化が起きるだろうか。

（中西文行／「ロータス投資研究所」代表）